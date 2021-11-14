  2. إسرائيليات
  3. أخبار

خلافات بين إسرائيل وأميركا بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 09:27

خلافات بين إسرائيل وأميركا بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني
صدام متوقع بين بايدن وبينيت (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع إن هناك خلافات بين إسرائيل وأميركا بشأن العودة للاتفاق النووي مع إيران، ويشير إلى أن واشنطن تتجه إلى التوصل إلى تسوية جزئية مع طهران بشأن العودة للاتفاق النووي.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن "إسرائيل لا تريد بأي حال من الأحوال أن تظهر أو ينظر إليها على أنها تعطي شرعية للمحادثات المتجددة مع إيران في نهاية الشهر. فلا يبدو أن هناك مباركة وترحيب إسرائيلي بتجدد المفاوضات النووية".

وتتمحور الخلافات بين إسرائيل وأميركا بإصرار واشنطن على التوصل إلى اتفاق مع إيران بأي ثمن.

وكخطوة رمزية للمعارضة الإسرائيلية، سيمتنع رئيس الحكومة نفتالي بينيت، عن لقاء المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، الذي سيصل إلى البلاد، اليوم الأحد.

ويقود مالي الخط التصالحي لإدارة بايدن تجاه النظام الإيراني، حيث قال مؤخرا إن "النافذة الدبلوماسية على إيران لن تغلق أبدا".

ويرجح أن ينضم وزير الخارجية، يائير لابيد، إلى خطوة بينيت، حيث لن يلتقي بالمبعوث الأميركي حول إيران، مالي، الذي يصل البلاد قادما من جولة في المنطقة العربية، وتستمر زيارته للبلاد ليومي، وسيلتقي مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية والاستخبارات.

طفت الخلافات بين حكومة بينيت وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع تجديد مباحثات العودة إلى الاتفاق النووي، المقررة في نهاية الشهر الجاري، في العاصمة النمساوية، فيينا.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن هناك قلق بالغ لدى المؤسسة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة والغرب سيحاولان التوصل إلى تسوية جزئية مع إيران، والتي ستكون أكثر محدودية من الاتفاقية النووية الأصلية لعام 2015.

وذكرت الصحيفة أن أحد السيناريوهات التي تم عرضها خلال مناقشات المؤسسة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة، هو أن إدارة بايدن ستكون راضية عن صفقة تتضمن عنصرين فقط: "رفع العقوبات من قبل المجتمع الدولي، مقابل وقف تخصيب اليورانيوم فقط".

وتعني مثل هذه التسوية من وجهة النظر الإسرائيلية، أنه لا يوجد تفكيك للبنية التحتية الإيرانية للتخصيب المتقدم، ولا وضع اليد على 25 كيلوغراما مخصبا من اليورانيوم، ولا التعامل مع برنامج إيران النووي وعدوانها الإقليمي، على حد تعبير الصحيفة.

كما أن تسوية من هذا القبيل لا تلبي التزام الإدارة الأميركية وتعهدها السابق بالتوصل إلى اتفاقية "أقوى وطويلة الأمد" مع إيران.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن دول الغرب ستسعى من أجل التوصل إلى اتفاقية محدودة مع إيران، وتأتي هذه التقديرات اعتمادا على الرسائل الأجنبية التي تلقتها حكومة بينيت في الأيام الأخيرة، والتي تنص على أنه "أولا وقبل كل شيء، يجب وقف سباق التخصيب الإيراني المتسارع. هذا هو الشيء الأكثر إلحاحا".

بودكاست عرب 48

#الاتفاق النووي
#مفاوضات فيينا
#النووي الإيراني
#بايدن
#بينيت
#تسوية

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي
اعتقال الزوجين في إسطنبول: إسرائيل ليست متأكدة من خلفية القرار التركي

2021-11-14

هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب
هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب

2021-11-13

تغييرات هيكليّة في الموساد: التركيز أكثر على العمليات والتكنولوجيا
تغييرات هيكليّة في الموساد: التركيز أكثر على العمليات والتكنولوجيا

2021-11-12

الأكثر قراءة

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

2021-11-13
السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

2021-11-13
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2021-11-13
التنسيق الأمني لا يشفع

التنسيق الأمني لا يشفع

2021-11-13
أم الفحم مدينة

أم الفحم مدينة "صفراء": إغلاق مدرسة الباطن و20 إصابة جديدة بكورونا

2021-11-13