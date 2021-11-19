رغم تراجع الحالات الخطيرة: ارتفاع معامل تناقل عدوى كورونا

عاد معامل تناقل العدوى (r) إلى الارتفاع، وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، إنه وصل إلى 1، ما يعني أن جائحة كورونا لم تعد تتراجع. فقد أظهرت معطيات قبل شهر أن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 0.79، لكن منذئذ بدأ هذا المؤشر بالصعود مجددا.

ويأتي ارتفاع معامل تناقل العدوى بعد أن قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، الأسبوع الماضي، تسهيلات إثر تراجع انتشار الفيروس حينها، وبضمنها إلغاء القيود على التجمعات في الأماكن المفتوحة. وتقرر هذا الأسبوع أن يجري المسافرون إلى إسرائيل فحوصا كورونا سريعة، بدلا من فحص PCR، كشرط للصعود إلى الطائرة.

وتصل إلى إسرائيل غدا، السبت، الشحنة الأولى للقاحات من إنتاج شركة "فايزر" لتطعيم الأطفال. وتشمل هذه الشحنة 800 ألف لقاح، وفقا ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" اليوم.

وأفادت الوزارة بأنه تم تشخيص 467 إصابة بفيروس كورونا، أمس، بعد إجراء 67,055 فحصا لكورونا ونسبة الفحوصات الموجبة 0.71%.

ويبلغ عدد مرضى كورونا الحالي 5215، 173 منهم يرقدون في المستشفيات. وهناك 126 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، بينهم 87 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وحصيلة الوفيات 8154 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 4,038,711 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,761,459 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,263,415 شخصا الجرعة الأولى.

من الجهة الأخرى، فإنه لا توجد حاليا أي بلدة حمراء. كما أن عدد البلدات البرتقالية منخفض نسبيا، والمدينة البرتقالية الوحيدة هي عكا، حيث يوجد فيها 88 مريضا بكورونا.