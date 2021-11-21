بينيت: تطعيم 50% من الأطفال ضد كورونا حتى نهاية العام

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال محادثة مع المدراء العامين لصناديق المرضى اليوم، الأحد، حول حملة تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما ضد فيروس كورونا، إن الغاية هي تطعيم أكثر من 50% من الأطفال حتى نهاية العام الحالي.

وتبدأ حملة تطعيم الأطفال بعد غد، الثلاثاء، بعد وصول شحنة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا من صنع شركة "فايزر"، أمس، وشملت قرابة مليون جرعة لقاح. وهذه اللقاحات أخف من تلك التي مُنحت لأبناء 12 عاما فما فوق.

ووفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، فإنه سيتم توزيع 45 ألف جرعة لقاح على جميع صناديق المرضى خلال الأيام الثلاثة الأولى من حملة التطعيم، ما يعني أنه لن يتم فتح جميع مراكز التطعيم حاليا.

ويتوقع أن يبحث طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة، في وقت لاحق اليوم، في سياسة تطعيم الاطفال المتعافين من كورونا، والفترة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية.

وتأتي حملة تطعيم الأطفال في الوقت الذي توقف فيه أفول انتشار الفيروس، حسبما يدل معامل تناقل العدوى، الذي عاد إلى الارتفاع ووصل إلى 1.02، ما يدل على عودة انتشار كورونا.

ويصف بينيت في تصريحاته الأخيرة انتشار كورونا الحالي بأنها "موجة الأطفال"، وأشار الاسبوع الماضي إلى أن 49% من المصابين بالفيروس مؤخرا هم أطفال في سن 5 – 11 عاما. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن 33.1% من المصابين بكورونا في الثلاثين يوما الأخيرة هم أطفال في سن 0 – 9 أعوام، و27.3% في سن 10 -10 عاما، أي أن اكثر من 60% من المصابين بكورونا في الشهر الأخير دون سن 20 عاما.

وقال مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، للقناة 13 التلفزيونية، مساء أمس، حول ارتفاع معامل تناقل العدوى، إن "هذا ارتفاع مقلق، خاصة إذا استمر هذا الارتفاع إلى 1.1. فهذه نقطة ترمز إلى تطور انتشار الفيروس".

واضاف أش أنه لا يجري حاليا التخطيط لفرض قيود، طالما يبقى تناقل العدوى منخفضا نسبيا. "وإذا بقي تناقل العدوى حول 1 فإني لا أرى حاجة إلى اتخاذ إجراءات".