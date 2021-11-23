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الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا ومعامل تناقل العدوى 1.08

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 10:37

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إصابات كورونا ومعامل تناقل العدوى 1.08
مركيز تطعيم في تل أبيب مع انطلاق حملة تطعيم الأطفال، اليوم (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، أمس، وبلغت 682 إصابة جديدة إثر إجراء 93.130 فحصا لكورونا، ونسبة فحوصات موجبة 0.74%. كذلك ارتفع معامل تناقل العدوى (R) إلى 1.08.

ويبلغ عدد مرضى كورونا حاليا 5904 مرضى، يرقد 172 منهم في المستشفيات، وبينهم 128 مريضا في حالة خطيرة، ويخضع 81 منهم لتنفس اصطناعي. وبلغت حصيلة الوفيات 8177 منذ بداية الجائحة.

وتلقى 4,052,354 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,766,304 شخصا الحرعة الثانية، وتلقى 6,267,456 شخصا الجرعة الأولى.

وانطلقت، اليوم، حملة تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما ضد فيروس كورونا. وتم حجز 22,300 موعد لتطعيم أطفال في هذه الفئة العمرية، فيما حجم هذه الفئة قرابة 955 ألف طفل، حسبما ذكرت تقارير صادرة عن صناديق المرضى.

وتتوقع وزارة الصحة تطعيم 50% من الأطفال حتى نهاية العام الحالي. وتم توزيع 45 ألف جرعة من لقاح "فايزر" على صناديق المرضى مجتمعة لاستخدامها في الأيام الثلاثة الأولى من حملة التطعيم.

وقال وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، اليوم، إن "هذا اللقاح يحمي الأطفال أنفسهم أولا. ومثل اللقاحات ضد أمراض أخرى، فإن لقاح كورونا يحمي من أمراض خطيرة لدى الأطفال ولا يوجد أي سبب ولا أي ذريعة ومنطق بتعريض الأطفال لمرض يوجد لقاح لحمايتهم منه".

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#تطعيم الأطفال

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