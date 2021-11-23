جونسون: لندن تتفهم موقف إسرائيل حول النووي الإيراني

اجتمع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقر إقامته الرسمي في 10 داونينج ستريت في لندن، وبحث الطرفان "تعزبز العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين".

وفي تعليقه على الموقف الإسرائيلي من المفاوضات النووية مع إيران المقرر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قال جونسون إن لندن "ترى أن وجهة نظر إسرائيل فيما يتعلق بإيران واضحة؛ نرى وضعا لا يوجد فيه الكثير من الوقت".

وخلال اجتماعه مع جونسون، قال هرتسوغ إن "إسرائيل تتوقع من حلفائها أن تعبر عن مواقف صلبة قدر الإمكان خلال المفاوضات مع إيران، لأننا نعتقد أن إيران تتصرف بحسن نية. الأمور لن تتحرك إلا إذا شعر الإيرانيون أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة"، بحسب ما جاء في موقع "واينت".

وشكر الرئيس الإسرائيلي، جونسون، على قرار بريطانيا وصم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"الإرهاب"، معتبرا أن ذلك يشكل "رسالة مهمة للغاية" للمجتمع الدولي.

وعقب لقائه بجونسون، غرّد هرتسوغ على "تويتر" قائلا، إن "إسرائيل تشكر بريطانيا على موقفها الثابت ضد إرهاب حماس وعلى جهودها في مواجهة مساعي إيران الخطيرة لامتلاك أسلحة نووية". وأضاف أنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني"سبل تعميق التعاون الإستراتيجي بين البلدين".

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني أن حكومته اتخذت "القرار الصائب فيما يتعلق بحركة حماس".