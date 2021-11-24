الصحة الإسرائيلية: 603 إصابات بكورونا أمس

أظهرت معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم، الاربعاء، استمرار تشخيص أكثر من 600 إصابة يومية بفيروس كورونا، وتبين إثر إجراء 82,309 فحوصات لكورونا، أمس، أن عدد الفحوصات الموجبة بلغ 603، وبنسبة 0.74%.

وترجعت حالات كورونا الخطيرة قليلا إلى 124 مريضا، بينهم 81 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وهناك 6505 مرضى بكورونا حاليا، و174 منهم يرقدون في المستشفيات. وبلغت حصيلة الوفيات 8178 منذ بداية الجائحة.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 4,056,586 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 5,768,276 شخصا، وتلقى الجرعة الأولى 6,276,292 شخصا.

ومع انطلاق حملة تطعيم الأطفال في سن 5 – 11 عاما ضد كورونا، أمس، تبين أن 44% من الأهالي يعتزمون تطعيم أطفالهم، وفقا لاستطلاع أجراه د. عميئيل درور، من مستشفى نهريا وكلية الطب في صفد التابعة لجامعة بار إيلان.

وتبين من الاستطلاع أن 77% من الأهالي الذين أفادوا بأنهم لن يطعموا أولادهم، تلقوا التطعيم بجرعة واحدة على الاقل، والباقين لم يتلقوا التطعيم.

وتبين من الاستطلاع ايضا، وجود استعداد بمستوى أدنى لتطعيم الأطفال في المجتمع العربي، وقال 34% إنهم يعتزمون تطعيم أطفالهم، بينما هذه النسبة ترتفع إلى 47% بين اليهود.

وقال 81% من الأطباء الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعتزمون تطعيم أطفالهم في سن حملة التطعيم الحالية، بينما 19%، أي خُمس الأطباء تقريبا، لا يعتزمون تطعيم أطفالهم. لكن تبين أن موافقة الممرضين والممرضات، الذين شملهم الاستطلاع، على تطعيم أطفالهم أدنى، وكانت نسبتهم 56% فقط.

والسبب الأساسي والأكثر رواجا الذي ذكره الأهالي لامتناعهم عن تطعيم أطفالهم هو أن الفيروس لا يسبب مرضا خطيرا للأطفال. ويتعلق السبب الثاني بأمان التطعيم والأعراض الجانبية المحتملة للقاح.