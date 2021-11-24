بالحرب المقبلة: خطة إسرائيلية لحشد قوات بمحيط البلدات العربية

أعد الجيش الإسرائيلي خطة عسكرية خاصة لاستخلاص العبر من أحداث "هبة الكرامة"، وتحصين الجبهة الداخلية، وتهدف الخطة لحشد قوات من حرس الحدود ونشرها بمحيط البلدات العربية والمدن الساحلية وعلى الطرقات الرئيسية في البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء.

وتقضي الخطة، الاستعانة بوحدات حرس الحدود التي ستنسحب من الضفة الغربية وحشدها على الجبهة الداخلية في حال أي حرب مستقبلية أو أي عملية عسكرية، وذلك لدعم وإسناد الشرطة الإسرائيلية في فرض السيطرة والنظام وضمان تنقل وتحرك القوات العسكرية على الطرقات والمحاور الرئيسية والمناطق المتاخمة للمعسكرات والقواعد العسكرية.

وعوضا عن قوات حرس الحدود التي ستنقل من الضفة إلى الداخل سيتم الاستعانة بقوات من الاحتياط ونشرها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وبداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات في العديد من البلدات العربية بالجليل والمثلث والنقب، وشملت المناورات استدعاء قوات احتياط عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية.

وهدفت المناورات فحص وتحسين جاهزية قوات الاحتياط، مع التركيز على عملية استدعائهم عند الضرورة.

ووفقا للصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي بلور الخطة في أعقاب الأحداث والاحتجاجات التي شهدتها العديد من البلدات العربية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة و"هبة الكرامة" في أيار/مايو الماضي، وكذلك المواجهات في المدن الساحلية المختلطة.

وتهدف الخطة، وفقا للصحيفة، ضمان استقرار الجبهة الداخلية وعدم تعطيل أنشطة وتحركات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب أو أي حملة عسكرية مستقبلية، وكذلك فرض السيطرة الأمنية ومنع أي أحداث من شأنها أن تستهدف اليهود.

وزعمت الصحيفة، أنه خلال العملية العسكرية الأخيرة في "هبة الكرامة"، قام العديد من السكان العرب في التجمعات السكنية العربية والبلدات الساحلية بمهاجمة طرق رئيسية بالقرب من منشآت حساسة، بما في ذلك القواعد العسكرية، ومن بينها أكبر قواعد القوات الجوية، إلى جانب محاولة الاعتداء على عربات مصفحة للجيش، واستهداف مركبات الإسرائيليين.

ولتبرير مثل هذه الخطة ونشر قوات من "حرس الحدود" على الطرقات والمحارو الرئيسية وفي تخوم البلدات العربية، قالت الصحيفة إن هناك مخاوف لدى المستوى العسكري والأمني الإسرائيلي، من أن ظاهرة الاحتجاجات والمواجهات ستتوسع في الحرب المقبلة.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية إلى أن ظاهرة الاحتجاجات المتوقعة ستشمل محاولات حقيقية لتعطيل حركة قوات الجيش الإسرائيلي، وقطع الطرقات ومحاور المواصلات الرئيسية التي يستخدمها الجيش خلال الحروب.

كما لا يستبعد إمكانية تنفيذ مجموعات من الشبان العرب عمليات تسلل إلى معسكرات الجيش والقواعد العسكرية بهدف الإضرار بالجنود الإسرائيليين وتخريب المعدات العسكرية، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله "نحن نركز بالأساس على الهجوم، لكننا قد ندفع ثمنا باهظا للدفاع عن الجبهة الداخلية وضمان استقرارها، وهو ما سيعطل خططنا الهجومية".

وبحسب الخطة العسكرية، ففي حالة اندلاع حرب مستقبلية أو أي عملية عسكرية، سيطلب من الجيش الإسرائيلي تحريك العديد من القوات من مختلق الوحدات شمالا وجنوبا.

ونظرا لوجود عدد محدود من الطرقات ومحاور المواصلات الرئيسية يكون فيها نقل القوات مكشوفا ومرئيا وعرضة للضرر، وعليه فإن الجيش الإسرائيلي شرع بالاستعداد والتحضير للحرب المقبلة ووضع خطة للتعامل مع هذا "الخطر الجديد" على الجبهة الداخلية.

وتشمل الخطة 3 أقسام، الأول يتمثل في حشد ونشر قوات ما يسمى "حرس الحدود" فور أي أحداث داخل البلدات العربية والمدن الساحلية، للعمل مع الشرطة الإسرائيلية، وهذا يتطلب استدعاء قوات احتياط لنشرها مكان تلك القوات التي ستعمل في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

والقسم الثاني، يتمثل في نشر كتائب وقوات احتياط من قيادة الجبهة الداخلية، بهدف تأمين أمن المهمات العسكرية ومنع تعطيل حركة القوات العسكرية على الطرقات الرئيسية ومحاولات تخريب القواعد العسكرية.

أما القسم الثالث من الخطة، يتعلق بإيجاد حلول للتعامل مع ما يمكن أن يحدث داخل التجمعات السكنية العربية والمدن الساحلية المختلطة وطريقة نشر القوات، ومحاولة فرض حظر تجوال بدون أي مساعدة عسكرية.

وبداية الشهر الجاري، أجرت قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، سلسلة تدريبات تحاكي سيناريوهات هدفها "ترسيخ دروس" من العدوان الأخير على غزة، في أيار/مايو الماضي وتحصين الجبهة الداخلية، إلى جانب اختبار أجراه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، لفرقة الجليل العسكرية وحاكى توغل قوات "حزب الله" إلى منطقة الجليل الأعلى عند الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.