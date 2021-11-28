كورونا بالبلاد: تحذيرات من موجة خامسة والإصابات الخطيرة بارتفاع

شخصت 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، فيما لوحظ ارتفاعا بالإصابات الخطيرة رغم الاستقرار الذي يشهده معامل تناقل العدوى، وسط تحذيرات من تفشي موجة خامة للفيروس، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، شخصت 93 إصابة جديدة بالفيروس، لترتفع الحالات النشطة إلى 7406 حالات نشطة، علما أنها كانت قبل نحو 10 أيام قرابة 5 آلاف حالة نشطة.

وتواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحصوات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أخذ 34 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.52% منها موجبة، بينما لوحظ الاستقرار عند معامل تناقل العدوى (r)، الذي بلغ 1.05.

ومع انتشار الفيروس، حذرت الصحة الإسرائيلية من تفشي موجة خامسة لكورونا، وذلك في ظل الحديث عن اكتشاف حالات متحورة "أوميكرون".

وسجلت الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعا في الإصابات الخطيرة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 128 مصابا بحالة خطيرة بينهم 73 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما سجلت في نهاية الأسبوع حالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا، لترتفع حالات الوفاة جراء الفيروس 8184 حالة وفاة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى إجراء فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أخذ 34 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 0.52% منها موجبة، بينما لوحظ الاستقرار لدى معامل تناقل العدوى (R)، الذي بلغ 1.05.

كما واصلت وزارة الصحة الإسرائيلية حملة التطعيم ضد الفيروس، حيث شهدت الأيام الأخيرة إقبالا على التطعيم مع تناقل المعلومات بشأن متحورة "أوميكرون" وإمكانية دخولها إلى البلاد، وأظهرت إحصاءات الصحة أن 4069085 تلقوا الجرعة الثالثة، ونحو 10 آلاف تلقوا، مؤخرا، الجرعة الأولى للتطعيم.

ومع الانتشار المتجدد للفيروس، صنفت في البلاد 6 تجمعات سكنية كمناطق حمراء، بينما 14 بلدة مصنفة برتقالية، فيما صنفت 18 بلدة ضمن القائمة الصفراء.

وفي محاولة لمنع دخول متحورة "أوميكرون" إلى البلاد، قرر المجلس الوزاري المصغر لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، الليلة الماضية، فرض عدة قيود.

وبين هذه القيود، وصف 50 دولة أفريقية بأنها حمراء ويحظر السفر إليها، ومنع دخول أجانب إلى إسرائيل لمدة أسبوعين، وإعادة تعقب الشاباك للهواتف الخليوية للمصابين بالمتحورة الجديدة، وفرض الحجر الصحي للعائدين من خارج البلاد.