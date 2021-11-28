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ليلة الثلاثاء – الأربعاء: انخفاض سعر لتر البنزين بـ24 أغورة

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 13:51

ليلة الثلاثاء – الأربعاء: انخفاض سعر لتر البنزين بـ24 أغورة
(توضيحية - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

ينخفض سعر البنزين في البلاد عند منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء المقبلة بـ24 أغورة، ليصبح سعر لتر بنزين 95 أوكتان 6.38 شيكل، بعد أن كان سعره منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الحالي 6.62 شيكل.

وارتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتان بـ1.29 شيكل منذ تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2020، وكان سعر اللتر حينها 5.34 شيكل.

ويأتي هذا الانخفاض بسبب تراجع كبير في أسعار النفط في العالم، في الأسابيع الأخيرة. وكان يتوقع أن ينخفض سعر البنزين أكثر، مطلع كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب استمرار تراجع أسعار النفط في العالم في نهاية الأسبوع الماضي بـ10%، وكذلك على إثر اكتشاف متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، وكذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل في الأيام الأخيرة.

ويتم احتساب سعر البنزين وفقا لسعره في حوض البحر المتوسط خلال الأيام الخمسة التي تسبق النشر عن السعر الجديد للشهر التالي، مع أخذ سعر صرف الدولار بالحسبان.

وتشير التقديرات إلى أن أسعار النفط في العالم ستواصل الانخفاض في الأيام المقبلة، وذلك كلما اتضح أكثر مدى خطورة انتشار متحورة كورونا الجديدة. وفي هذه الحالة، فإن خفض سعر البنزين المقبل سيكون في بداية العام المقبل، وفقا لسعر النفط وسعر صرف الدولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

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#نفط
#بنزين
#سعر صرف الدولار
#أوميكرون

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