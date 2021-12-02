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الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا و526 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 02/12/2021 - 11:30

الصحة الإسرائيلية: 3 وفيات بكورونا و526 إصابة جديدة
مطار بن غوريون، يوم الأحد الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الخميس، بتسجيل 526 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 91,978 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 0.58%.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 5584، بينهم 116 مريضا في حالة خطيرة، و68 مريضا منهم يخضعون لتنفس اصطناعي. كما بلغت حصيلة الوفيات 8199 منذ بداية الجائحة، بزايدة ثلاث وفيات عن معطيات الأمس.

وأفادت وزارة الصحة في بيان خاص، مساء أمس، بوجود إصابتين مؤكدتين بمتحورة "أوميكرون"، إحداها لامرأة عادت من ملاوي، وتلقت لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا، فيما المصابة الثانية عادت من جنوب افريقيا وتلقت ثلاث جرعات من لقاح "فايزر".

وتشتبه الوزارة بـ17 شخصًا مصابا بالمتحورة الجديدة، دون الحصول رسميًا على نتائج فحوصاتها، بينهم 14 شخصا غير محمّمين، بمعني لم يحصلوا على اللقاح ومرّ نصف عام على التعافي من المرض ونصف عام من اللقاح الثاني دون الحصول على الثالث.

ومن بين هذه الحالات، عاد 10 أشخاص من خارج البلاد أو خالطوا أشخاصا عادوا من خارج البلاد، و7 لم يتواجدوا خارج البلاد مؤخرًا.

كما تشتبه الوزارة بـ17 آخرين بالإصابة بالمتحورة الجديدة بمستوى اشتباه "منخفض"، وأعيدت فحوصات كورونا التي أجريت لهم.

وتلقى الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا 4,086,805 أشخاص، فيما تلقى 5,778,068 شخصا الجرعة الثانية من اللقاح، وتلقى 6,345,114 شخصا الجرعة الأولى.

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#أوميكرون

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