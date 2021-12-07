إسرائيل تنضم لبرنامج استثمارات أوروبي يستثني المستوطنات

انضمت إسرائيل بشكل رسمي إلى برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزن يوروب"، للاستثمارات في مجالات علمية بميزانية تصل إلى 95.5 مليار يورو، بعد أن استسلمت للمطلب الأوروبي بمنعها من استثمار ميزانيات في المستوطنات ومنع مؤسسات أكاديمية في المستوطنات من المشاركة في هذا البرنامج.

ووقعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكارات والأبحاث والثقافة والتعليم والشبيبة، ماريا غبريئيل، على الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الإسرائيلي السفير في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حاييم ريغف، أمس الإثنين.

وتشارك إسرائيل في هذا البرنامج منذ العام 1996، ونُفذ في إطاره أكثر من خمسة ىلاف مشروع بحثي. وعبرت غبريئيل عن أملها بأن انضمام إسرائيل "سيدفع أجندة بيئية ورقمية ويحسن التعاون العلمي الغقليمي، كوسيلة لتعزيز السلام والأمن".

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا، في العام 2013، يحظر على الدول الأعضاء فيه منح تمويل، منح، هبات أبحاث وجوائز أو التعاون مع جهات تعمل في المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967 - الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وقررت إسرائيل توقيع الاتفاق رغم أنه من الناحية العملية يقاطع المستوطنات.

وكان وزير الاقتصاد في حينه، نفتالي بينيت، قد أيد انضمام إسرائيل إلى برنامج "هورايزن 2020"، بالرغم من بند مقاطعة المستوطنات، وذلك بعد إضافة تصريح مشترك إلى الاتفاق ينص على أن استثناء الأراضي المحتلة عام 1967 لا يعكس اعترافا إسرائيليا بهذه الحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صيغة مماثلة تظهر في الاتفاق الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء. ولم يعقب رئيس الحكومة بينيت على توقيع الاتفاق الجديد.