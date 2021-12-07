  2. إسرائيليات
  3. أخبار

إسرائيل تنضم لبرنامج استثمارات أوروبي يستثني المستوطنات

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 09:48

إسرائيل تنضم لبرنامج استثمارات أوروبي يستثني المستوطنات
مفوضة الاتحاد الأوروبي وسفير إسرائيل يوقعان الاتفاق، أمس (المكتب الإعلامي للاتحاد الأوروبي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

انضمت إسرائيل بشكل رسمي إلى برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزن يوروب"، للاستثمارات في مجالات علمية بميزانية تصل إلى 95.5 مليار يورو، بعد أن استسلمت للمطلب الأوروبي بمنعها من استثمار ميزانيات في المستوطنات ومنع مؤسسات أكاديمية في المستوطنات من المشاركة في هذا البرنامج.

ووقعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكارات والأبحاث والثقافة والتعليم والشبيبة، ماريا غبريئيل، على الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الإسرائيلي السفير في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حاييم ريغف، أمس الإثنين.

وتشارك إسرائيل في هذا البرنامج منذ العام 1996، ونُفذ في إطاره أكثر من خمسة ىلاف مشروع بحثي. وعبرت غبريئيل عن أملها بأن انضمام إسرائيل "سيدفع أجندة بيئية ورقمية ويحسن التعاون العلمي الغقليمي، كوسيلة لتعزيز السلام والأمن".

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا، في العام 2013، يحظر على الدول الأعضاء فيه منح تمويل، منح، هبات أبحاث وجوائز أو التعاون مع جهات تعمل في المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967 - الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وقررت إسرائيل توقيع الاتفاق رغم أنه من الناحية العملية يقاطع المستوطنات.

وكان وزير الاقتصاد في حينه، نفتالي بينيت، قد أيد انضمام إسرائيل إلى برنامج "هورايزن 2020"، بالرغم من بند مقاطعة المستوطنات، وذلك بعد إضافة تصريح مشترك إلى الاتفاق ينص على أن استثناء الأراضي المحتلة عام 1967 لا يعكس اعترافا إسرائيليا بهذه الحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صيغة مماثلة تظهر في الاتفاق الجديد، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء. ولم يعقب رئيس الحكومة بينيت على توقيع الاتفاق الجديد.

بودكاست عرب 48

#مستوطنات
#برنامج "هورايزن يوروب"
#الاتحاد الأوروبي
#إسرائيل
#علوم

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مسؤولون إسرائيليون: استهدفنا 75% من الأسلحة الإيرانية في سورية
مسؤولون إسرائيليون: استهدفنا 75% من الأسلحة الإيرانية في سورية

2021-12-07

الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا أمس الأعلى منذ تشرين أول
الصحة الإسرائيلية: إصابات كورونا أمس الأعلى منذ تشرين أول

2021-12-07

مسؤول إسرائيلي: قلقون جدا من تقارب الإمارات وإيران
مسؤول إسرائيلي: قلقون جدا من تقارب الإمارات وإيران

2021-12-07

الأكثر قراءة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

الاعتداء على أسرى عملية الجلبوع داخل قاعة المحكمة بالناصرة

2021-12-06
حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

حاجز جبارة: استشهاد فلسطيني بعد دهسه عنصرَ أمنٍ إسرائيليًا

2021-12-06
تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر

تعثّر الوساطة المصريّة: لا موافقة إسرائيليّة بشأن تصوّر "حماس" لصفقة تبادل أسرى

2021-12-06
بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب:

بينيت خلال جولة استعراضيّة بالنقب: "هنا ميليشيات تتصرّف وكأنها في الغرب الجامح"

2021-12-06
غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

غانتس يوعز برفع مستوى التأهب والاستنفار في المعابر للضفة الغربية

2021-12-06