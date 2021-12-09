  2. إسرائيليات
  3. أخبار

مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين

تاريخ النشر: 09/12/2021 - 12:26

مسؤولون بوزارة الصحة ينتقدون بينيت لإيعازه بقيود على غير المتطعمين
بينيت خلال اجتماع للحكومة، الأسبوع الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أوعز رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، بدراسة إمكانية فرض قيود على الذين لم يتلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا. وتقرر خلال تقييم للوضع إزاء متحورة "أوميكرون"، بمشاركة وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، تشديد تطبيق الشارة الخضراء.

ووجه مسؤولون في وزارة الصحة انتقادات شديدة لبينيت في أعقاب إيعازه بتشديد القيود على غير المتطعمين ووصفوا خطوة كهذه بأنها "غير دستورية"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية. وعارض هوروفيتس اقتراح بينيت، وجرى الاجتماع في أجواء متوترة تخللها صراخ، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤول رفيع في وزارة الصحة قوله، إن "رئيس الحكومة يزيد المداولات حول القيود تطرفا ويجعلها غير موضوعية. ولا توجد حاليا معطيات كافية ولذلك طلبت وزارة الصحة تمديد القيود الحالية لأسبوع، لكن اقتراح رئيس الحكومة مفند، خاصة في هذه المرحلة".

وقال مكتب بينيت في بيان إنه سيتم تشديد إنفاذ القانون بشأن الشارة الخضراء بواسطة "باركود"، مع التشديد على تحرير مخالفات فورية ودون تحذير مسبق، لمن يخرقون التعليمات. وستتولى الشرطة هذه المهمة. وتقرر إجراء مداولات في وقت لاحق بشأن قيود في مطار بن غوريون.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بتشخيص 651 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 95,290 فحصا لكورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 0.69%.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 5971، يرقد 134 مريضا منهم في المستشفيات. وعدد المرضى بحالة خطيرة 96 بينهم 54 يخضعون لتنفس اصطناعي.

وتلقى 4,112,353 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما تلقى 5,786,594 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 6,389,878 شخصا الجرعة الأولى.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت
#قيود

حوارات

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصدر أمني إسرائيلي: دلالات حرب مع إيران ليست واضحة للجميع
مصدر أمني إسرائيلي: دلالات حرب مع إيران ليست واضحة للجميع

2021-12-09

إغلاق التحقيق ضد شرطيين أعدما الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة
إغلاق التحقيق ضد شرطيين أعدما الشهيد أبو سليمة بالقدس المحتلة

2021-12-09

لبيد يبحث بالقاهرة ملف "التهدئة"
لبيد يبحث بالقاهرة ملف "التهدئة"

2021-12-09

الأكثر قراءة

فيلم

فيلم "أميرة"... "توظيف سيّئ للفنّ يخدم الاحتلال"

2021-12-08
إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

إصابة جراء عملية طعن بالشيخ جراح واعتقال المنفذة

2021-12-08
الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

الهند: مقتل قائد الأركان و12 شخصا آخرين في تحطم مروحية

2021-12-08
حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

حالة الطقس: بارد وماطر حتى الخميس

2021-12-08
اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

2021-12-08