غانتس: "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد عمليا للتحدي الإيراني"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم السبت، في إحاطة للصحافيين الإسرائيليين خلال مشاركته في مؤتمر في فلوريدا الأميركية، إنه "أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد والتحضير عمليا للتحدي الإيراني".

ونقل صحافيون إسرائيليون عن "مصدر أمني رفيع المستوى" قوله خلال الإحاطة ذاتها إن "إيران على عتبة النووي".

وأضاف غانتس أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية يعلمون جيدا ما يحدث، ولم يتم إحراز أي تقدم في جولة المفاوضات في فيينا، وهم يفهمون أن الإيرانيين يلعبون لعبة، ما قلته لهم هو إن إيران لديها خيارات سيئة الآن، والوضع الاقتصادي هناك صعب وبالتالي هناك مجال للضغط الدولي السياسي والاقتصادي والعسكري أيضًا، حتى تتمكن إيران من وقف تخيلاتها بشأن البرنامج النووي"، بحسب ما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية.

وأوضح غانتس في لقاءاته مع الإدارة الأميركيّة "الخطوط العريضة للخطة الإسرائيلية ‘ب‘ والاتفاق على مواصلة التنسيق الأمني المعمّق".

"لا تسوية سياسية مع الفلسطينيين"

وقال غانتس إنه أيضًا تم التباحث في "إجراءات بناء الثقة مع السلطة الفلسطينية، في المجالين الاقتصادي والمدني. وكلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى كلما كانت حماس أضعف".

المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأميركية (IAC)

وصرّح غانتس، أمس الجمعة، في المؤتمر السنوي لمنظمة الجالية الإسرائيلية الأميركية (IAC) في فلوريدا إن "أقوى حليف لإسرائيل وأهمها منذ إنشائها عام 1948 هو الولايات المتحدة. لقد دعم كل رئيس وكل إدارة أميركية، إسرائيل على الدوام، وهذا هو الحال اليوم. ونحن ممتنون لذلك".

وأضاف غانتس أنه خلال لقائه مع وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، ناقشوا العلاقات الأمنية، وتبادُل المعلومات العسكرية بينهم. وقال إن "الالتزام الأمني ​​الأميركي تجاه إسرائيل مهم للغاية اليوم، ولن نأخذ أنا والقيادة الإسرائيلية بأكملها هذا الدعم كأمر مسلم به، ولن نتوقف أبدًا عن العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة، ونقدر دعم الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإسرائيل".

وتطرق غانتس في كلمته إلى الملف النووي الإيراني ووصف إيران بأنها "قبل كل شيء هي تحدٍ دولي وإقليمي وتهديد لإسرائيل"، وقال إن "إيران لا تشكل تهديدًا ماديًا لإسرائيل فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا ملموسًا لأسلوب حياتنا والقيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الأمن أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسعى إيران إلى تدميرها، وهي تبني حاليًا الوسائل للقيام بذلك. دوري كوزير للدفاع هو ضمان عدم حدوث ذلك أبدًا، لذلك أقول للمجتمع الدولي وبقيادة الولايات المتحدة، يجب أن نقف معًا ونتصرف بقوة ضد تطلعات إيران في أن تصبح قوة نووية. عندها فقط يمكننا تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

وختم غانتس كلمته قائلا إن "إسرائيل يجب أن تحافظ على تفوقها الأمني ​​في المنطقة".