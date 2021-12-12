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الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على إجراءات الشارة الخضراء

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 00:08

الحكومة الإسرائيلية تشدد الرقابة على إجراءات الشارة الخضراء
تل أبيب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قررت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، إعادة تبني الشارة الخضراء وإطلاق حملة لإنفاذ القانون للتحقق من الدخول إلى المراكز التجارية وأماكن كثيرة أخرى، وذلك بعد أن تم تشخيص 20 حالة جديدة أُصيبت بالمتحورة الجديدة "أومكيرون" وارتفاع عدد المصابين به في البلاد إلى 55 حالة.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت "تقرر أن يتم فحص قائمة الدول الحمراء بشكل يومي وتحديثها بشكل ثابت، وفي الأيام المقبلة سيتم إضافة المزيد من الدول إلى قائمة الدول الحمراء حسب تقييم وزارة الصحة".

وصرّح بينيت، أنه "يجب ألا نكتفي بما حققناه. يجب أن نتحرك لوقف انتشار المرض ومنع حالة فقدان السيطرة على المرض في دولة إسرائيل. وهو ما يتطلب نشاطا إضافيا وزيادة معدل التطعيم على الفور وتعطيل تفضي المتحورة في البلاد من خلال تشديد الرقابة على الحدود".

"حملات إنفاذ قانونية لتشديد تطبيق إجراءات الشارة الخضراء"

سيتم تعزيز الزيارات المفاجئة للمصالح التجارية التي تحتاج إلى شارة خضراء والتدقيق على طريقة فحص الشارة الخضراء والتي سكون صالحة فقط عبر "الباركود" المحدّث وليست الشهادة المطبوعة.

الأماكن التي تتطلّب شارة خضراء

الفعاليات الثقافية والرياضية والمؤتمرات والمعارض والفنادق والصالات الرياضية والأستوديوهات والنوادي الرياضية المائية، دور العبادة التي يزورها أكثر من 50 شخصًا، وقاعات الأفراح، والمهرجانات، والمنطقة المغلقة من المطاعم، والحانات، وغرف الطعام في الفنادق، والمقاهي، والمتاحف والمكتبات، ومناطق جذب المتنزهين في مناطق مغلقة، والجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

من المؤهل للحصول على الشارة الخضراء؟

الذين تلقوا لقاحين أو ثلاثة، أو الذين أمضوا أسبوعًا واحدًا على أخذ آخر لقاح "فايزر" أو أسبوعين من آخر لقاح حديث، يحق لهم الحصول على الشارة الخضراء صالحة لمدة تصل إلى ستة أشهر من تاريخ التطعيم الأخير.

ويحق للمتعافين الذين تلقوا لقاحًا واحدًا أو أكثر، قبل الشفاء أو بعده، الحصول على الشارة الخضراء صالحة حتى 31.3.2022.

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#فيروس كورونا
#إسرائيل
#الحكومة الإسرائيلية

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