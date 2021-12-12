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الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

تاريخ النشر: 12/12/2021 - 12:11

الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو
نتنياهو محاط بحراسه لدى دخوله للمحكمة، منتصف الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون الشاباك اليوم، الإثنين، رفع الحراسة عن زوجة وابني رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، ابتداء من غد، بعد انتهاء نصف سنة على نهاية ولايته كرئيس للحكومة.

وكان نتنياهو قد طلب عدم رفع الحراسة عن أفراد عائلته، بادعاء وجود "تهديدات هائلة وكثيرة" عليهم، إلا أن اللجنة الوزارية أعلنت أن قرارها برفع الحراسة جاء بموجب تقارير قدمها الشاباك والموساد والشرطة ومجلس الأمن القومي.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون الشاباك قد قررت قبل نهاية ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة، في حزيران/يونيو الماضي، حصول زوجة نتنياهو وابنيه على حراسة وسيارة حكومية مع سائق خلال السنة التي تعقب نهاية ولايته.

وقررت اللجنة التي تشكلت في الحكومة الجديدة تقصير مدة الحراسة على عائلة نتنياهو إلى نصف سنة. وادعى نتنياهو أن هذا القرار اتخذ "بصورة تعسفية ومعزولة عن الواقعه". وستبقى الحراسة على نتنياهو نفسه كالمعتاد كونه رئيس حكومة سابق.

وقال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، في ختام اجتماع اللجنة إنه "عندما يقول الشاباك والشرطة والموساد إنه لا يوجد تهديد على عائلة نتنياهو، فإن القرار سهل. وأنا أعتمد على الشاباك والشرطة بأنه في حال وجود تهديد كهذا، فإنه سيُكشف ويعالج".

وادعى نتنياهو في مقطع فيديو نشره في نهاية الأسبوع الماضي، أن الوزير الإسرائيلي السابق وداعية الترانسفير، رحبعام زئيفي، اغتيل بعد يومين من رفع الحراسة عنه. لكن زئيفي رفض في حينه وضع حراسة عليه، واتضح بعد اغتياله أنه تهرب من أفراد الشاباك الذين كان ينبغي أن يحرسونه، وكان يعتبر شخصية خاضعة للحراسة حتى موته، قبل ساعات من دخول استقالته إلى حيز التنفيذ.

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#الحكومة الإسرائيلية
#عائلة نتنياهو
#حراسة

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