بينيت بحجر صحي بعد عودته من الإمارات و744 إصابة جديدة بكورونا

يمكث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بحجر صحي بعد عودته من الإمارات، فيما شخصت 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ عدم الإقبال على حملة تطعيم الأطفال في المدارس ضد الفيروس التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا شخصت 177 إصابة جديدة لتبلغ الإصابات النشطة 6186 إصابة نشطة، ما يرفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 1351329.

وسجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 وفيات بكورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 8223 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتدرج بالإصابات بالفيروس وتعزيز الشبهات بانتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 109255 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.74% منها موجبة.

ويرقد في مستشفيات البلاد 126 مصابا بالفيروس بينهم 90 في حالة خطيرة، و48 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 4250 إصابة جديدة بكورونا، منها 30 إصابة خطيرة، بينما سجلت 12 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد شخص مصاب بفيروس كورونا في الرحلة التي أقلت حاشية رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلى البلاد قادمة من الإمارات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشخص الذي كان حاضرا، أمس الإثنين، على متن رحلة رئيس الحكومة من الإمارات إلى البلاد، تم صباح اليوم الثلاثاء، تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وعقب ذلك، اتصل مكتب رئيس الحكومة بوزارة الصحة للحصول على تعليمات مفصلة. ووفقا لإجراءات وزارة الصحة ووفقا للخطة، فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الحكومة، بمن فيهم بينيت، موجودون حاليا في الحجر الصحي وسيجرون فحوصات لاكتشاف كورونا غدا الأربعاء.