  2. إسرائيليات
  3. أخبار

بينيت بحجر صحي بعد عودته من الإمارات و744 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 11:10

بينيت بحجر صحي بعد عودته من الإمارات و744 إصابة جديدة بكورونا
شخص مصاب بكورونا كان على متن طائرة بينيت (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

يمكث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، بحجر صحي بعد عودته من الإمارات، فيما شخصت 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لوحظ عدم الإقبال على حملة تطعيم الأطفال في المدارس ضد الفيروس التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة العاشرة صباحا شخصت 177 إصابة جديدة لتبلغ الإصابات النشطة 6186 إصابة نشطة، ما يرفع إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 1351329.

وسجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 وفيات بكورونا، ليبلغ إجمالي وفيات كورونا 8223 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا في آذار/مارس 2020.

ومع الارتفاع المتدرج بالإصابات بالفيروس وتعزيز الشبهات بانتشار المتحورة الجديدة "أوميكرون"، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 109255 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 0.74% منها موجبة.

ويرقد في مستشفيات البلاد 126 مصابا بالفيروس بينهم 90 في حالة خطيرة، و48 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 4250 إصابة جديدة بكورونا، منها 30 إصابة خطيرة، بينما سجلت 12 حالة وفاة.

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد شخص مصاب بفيروس كورونا في الرحلة التي أقلت حاشية رئيس الحكومة نفتالي بينيت، إلى البلاد قادمة من الإمارات.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشخص الذي كان حاضرا، أمس الإثنين، على متن رحلة رئيس الحكومة من الإمارات إلى البلاد، تم صباح اليوم الثلاثاء، تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وعقب ذلك، اتصل مكتب رئيس الحكومة بوزارة الصحة للحصول على تعليمات مفصلة. ووفقا لإجراءات وزارة الصحة ووفقا للخطة، فإن جميع أفراد الوفد المرافق لرئيس الحكومة، بمن فيهم بينيت، موجودون حاليا في الحجر الصحي وسيجرون فحوصات لاكتشاف كورونا غدا الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#نفتالي بينيت
#فيروس كورونا
#حجر صحي
#تطعيم الأطفال
#الإمارات
#أوميكرون

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بعد NSO: إسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر الهجومي
بعد NSO: إسرائيل تخشى استهدافا أميركيا لجميع شركات السايبر الهجومي

2021-12-14

شاكيد تسرع إقامة "مستوطنة ترامب" بالجولان المحتل
شاكيد تسرع إقامة "مستوطنة ترامب" بالجولان المحتل

2021-12-14

تحليلات إسرائيلية: توقيت كشف مهاجمة منشآت كيميائية سورية رسالة لإيران
تحليلات إسرائيلية: توقيت كشف مهاجمة منشآت كيميائية سورية رسالة لإيران

2021-12-14

الأكثر قراءة

الشيخ رائد صلاح حرّا

الشيخ رائد صلاح حرّا

2021-12-13
نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

2021-12-13
بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

2021-12-13
مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

2021-12-13
مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

2021-12-13