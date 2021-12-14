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فرض تعليمات "الشارة الخضراء" في المراكز التجارية بدءا من الجمعة

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 19:10

فرض تعليمات "الشارة الخضراء" في المراكز التجارية بدءا من الجمعة
من سوق "محانيه يهودا" في القدس (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الثلاثاء، مع ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ومجموعة من خبراء الأوبئة، الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من انتشار متحورة "أوميكرون"، واتفقوا على مجموعة جديدة من القيود، تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة المقبل.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") بأن القيود الجديدة تشمل فرض تعليمات "الشارة الخضراء" داخل المراكز التجارية، وذلك عبر حصول حامليها على سوار عند مدخل المركز التجاري، يسمح لهم بالتجول بحرية داخله.

ووفقا للقناة الرسمية الإسرائيلية، فإنه بإمكان غير الراغبين بإبراز شهادة "الشارة الخضراء" أو "شهادة التطعيم"، دخول المجمعات التجارية، وذلك لتلقي خدمات حيوية حصرا، مثل التزود بالدواء أو زيارة عيادة طبية.

وبموجب الإجراءات الجديدة، فإن الأطفال والبالغين الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى فقط، سيكونون مؤهلين للحصول على "شارة خضراء" مؤقتة، صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ تلقي اللقاح.

وسيتم تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" على جميع المجمعات والمراكز التجارية المغلقة التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع. فيما أشارت "كان 11" إلى الحكومة تعتزم تشديد قيود الحجر الصحي الذي يفرض على العائدين من الدول الحمراء.

وتدخل القيود المقررة حيز التنفيذ ليل الخميس/ الجمعة المقبل.

قواعد الحجر الصحي

  • متلقو اللقاح العائدون من الخارج: إجراء فحص PCR في مطار بن غوريون، والتوقيع على تعهد بالتزامهم الحجر الصحي لمدة 7 أيام، وفي نهايتها سيُطلب منهم إجراء فحص PCR آخر، والخروج من الحجر عند تلقي نتيجة سالبة.
  • غير المتطعمين العائدون من الخارج: إجراء فحص PCR في مطار بن غوريون، وإحالتهم للحجر الصحي في فندق، حتى يتم الحصول على نتيجة فحص سالبة؛
  1. إذا جاءت النتيجة سالبة، سيطلب منهم التوقيع على تعهد بالتزامهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، وفي نهايتها سيُطلب منهم إجراء فحص PCR آخر، والخروج من الحجر عند تلقي نتيجة سالبة.
  2. إذا كانت النتيجة موجبة، سيبقون في الحجر الفندقي لحين تماثلهم للشفاء.

22 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة إلى 89 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن من بين الإصابات الـ89 بـ"أوميكرون"، سجلت 57 شخصا عاد مؤخرا من جنوب أفريقيا أو إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة أو الإمارات أو المجر أو إيطاليا أو ناميبيا أو تركيا أو تنزانيا أو ألمانيا.

في حين سجلت إصابة 21 شخصا خالطوا عائدين من جنوب أفريقيا أو فرنسا أو بريطانيا، فيما لم يعرف مصدر العدوى التي انتقلت إلى 10 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى "شبهات قوية" بإصابة 150 حالة أخرى بالمتحورة "أوميكرون"، وقالت إن نتائح الفحوصات التي أجريت لهذه الحالات لم تكن قاطعة، مشيرة إلى أنها لم تتلق بعد نتائج الفحص الجيني لسلالة كورونا التي أصابتهم بالعدوى.

ولفتت الوزارة إلى أنه من بين الحالات المؤكدة والمشتبه بها (239)، 94 حالة تظهر عليها أعراض المرض، و143 بدون أعراض.

بودكاست عرب 48

#رئيس الحكومة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت
#نيتسان هوروفيتس
#متحورة "أوميكرون"
#وزارة الصحة

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