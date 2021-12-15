كورونا بارتفاع وإسرائيل تدرج دول أوروبية بالقائمة الحمراء

في الوقت الذي يلاحظ الارتفاع المتدرج في إصابات كورونا في البلاد، وتشخيص إصابات جديدة في المتحورة الجديدة "أوميكرون"، تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى إدراج دول أوروبية ضمن القائمة الحمراء، فيما تم التوافق على مجموعة من التقييدات للحد من انتشار الفيروس بالبلاد، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

وتتجه السلطات الإسرائيلية إلى اعتماد "الشارة الخضراء" في المجمعات التجارية وأماكن التسوق والقاعات على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة المقبل، وفي نفس الوقت تتجه إسرائيل نحو إغلاق تدريجي مع دول العالم، عبر إدراج المزيد من الدول حول العالم وخاصة أوروبا ضمن القائمة الحمراء.

وتشمل القيود الجديدة فرض تعليمات "الشارة الخضراء" داخل المراكز التجارية، وذلك عبر حصول حامليها على سوار عند مدخل المركز التجاري، يسمح لهم بالتجول بحرية داخله. كما تعتزم الحكومة تشديد قيود الحجر الصحي الذي يفرض على العائدين من الدول الحمراء.

وبغية إقرار التقييدات والتشديد بالحجر الصحي، يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في وقت لاحق اليوم، جلسة مع العديد من المسؤولين في وزارة الصحة والمكاتب الحكومية ذات الصلة، وذلك لبحث السبل لمنع انتشار المتحورة الجديدة في البلاد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن بعض الدول التي ستصنف ضمن القائمة الحمراء، علما أنه تم إدراج جميع الدول الأفريقية ضمن القائمة الحمراء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إعلان جميع الدول الأفريقية منذ فترة طويلة ضمن القائمة الحمراء، وستنضم إليها أيضا بريطانيا والدنمارك يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أيضا إدراج ألمانيا وبلجيكا ضمن القائمة الحمراء، مع يعني حظر السفر إلى هذه الدول إلا بقرار من لجنة خاصة، وكذلك يحظر قدوم طائرات وسياح من هذه الدول إلى البلاد.

وتأتي هذه المستجدات بشأن الحالة الوبائية في البلاد، فيما سجلت حالة وفاة واحدة و673 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية بعد فحص 97750 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا.

وبحسب إحصاءات الوزارة، بلغ العدد التراكمي للمصابين بلغ 1352067، من بينهم 6429 إصابة نشطة، فيما بلغ عدد الوفيات 8224.

ومن بين الحالات النشطة، يرقد في مستشفيات البلاد 84 بحالة خطيرة و59 مصابا بحالة حرجة و46 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 4141 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 27 إصابة خطيرة، بينما تم تسجيل 10 وفيات.