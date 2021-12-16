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وزراء ينتقدون بينيت: يمتنع عن مداولات عميقة حول كورونا

تاريخ النشر: 16/12/2021 - 09:51

وزراء ينتقدون بينيت: يمتنع عن مداولات عميقة حول كورونا
مركز تطعيم ضد كورونا في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

انتقد وزراء رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على خلفية امتناعه عن عقد اجتماعات للحكومة أو اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا (كابينيت كورونا) من أجل مناقشة خطة لاستخدام الشارة الخضراء من أجل الدخول إلى المجمعات التجارية وقائمة الدول الحمراء.

وقال وزراء إن بينيت يفضل إجراء استفتاءات هاتفية، بدلا من عقد اجتماعات بهذا الخصوص، وشددوا على أن هذا إجراء غير سليم وأن "بينيت يفضل الاستفتاءات من أجل الامتناع عن مداولات عميقة وأسئلة صعبة. وبذلك لا نحصل على ثقة الجمهور"، وفق ما نقل عنهم موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الخميس.

وأثارت خطة الشارة الخضراء، كشرط لدخول المواطنين إلى التجمعات التجارية، ضجة عامة وسياسية، في اليومين الأخيرين، ما أدى إلى تراجع بينيت ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، عن قسم من القيود التي تفرضها الخطة.

وبعد التراجع عن هذه القيود، اليوم، باتت معظمها مجرد توصية لإدارات المجمعات التجارية. وبين هذه القيود التي وضعها بينيت وتراجع عنها، وضع علامة على شكل إسوار على رواد التجمعات الذين تلقوا التطعيمات.

إلا أن الأمر الأبرز هو عدم وضوح التعليمات في الخطة بخصوص الشارة الخضراء ليست واضحة. ويتعين على أي مجمع تجاري أن يقرر بنفسه كيف سيطبق الشارة الخضراء. وبحسب الخطة، فإن على المجمعات التجارية فحص الشارة الخضراء لدى الدخول إلى المجمع، إلا في حال دخول الزبون من أجل الحصول على "خدمات حيوية". كما أنه بإمكان غير المتطعمين الدخول إلى حوانيت "ليست حيوية" بعد إظهار فحص سلبي لكورونا.

غير أن مسؤولين في وزارة الصحة أشاروا إلى أنه اتضح أن الدخول إلى الحوانيت الحيوية، مثل الصيدليات والسوبرماركيتات، في معظم المجمعات التجارية يتم من مدخل خاص وليس بواسطة الدخول إلى المجمع التجاري، ولذلك فإنه لا جدوى من إلزام يثير انتقادات كبيرة.

وكانت إدارات المجمعات التجارية قد اعترضت على الخطة وأعلنت أنها لن تطبقها. وأشارت إلى أن خطة الشارة الخضراء لن تشجع على زيادة تلقي التطعيم ضد كورونا، وفي المقابل ستلحق ضررا بعمل المصالح التجارية في المجمعات، لأن المواطنين سيتوجهون إلى الحوانيت في الشوارع.

وأفادت معطيات وزارة الصحة، اليوم، بتشخيص 741 إصابة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 95,764 فحصا لكورونا، ونسبة الفحوصات الموجبة 0.79%.

وارتفعت الإصابات بالفيروس إلى 6446، بينهم 122 مريضا يرقدون في المستشفيات. وانخفض عدد مرضى كورونا الخطيرة إلى 80، والمرضى الذين يخضعون لتنفس اصطناعي إلى 42. وبلغت حصيلة وفيات كورونا 8227 منذ بداية الجائحة.

بودكاست عرب 48

#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت
#مجمعات تجارية
#الشارة الخضراء

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