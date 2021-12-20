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لائحة اتهام ضد فتاة قاصر من الشيخ جراح بادعاء طعن مستوطنة

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 22:43

لائحة اتهام ضد فتاة قاصر من الشيخ جراح بادعاء طعن مستوطنة
من موقع العملية في الشيخ جراح ("الأناضول")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، الإثنين، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، ضد فتاة مقدسية (14 عاما) من حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس المحتلة، ونسبت إليها تنفيذ عملية طعن مستوطنة يهودية في الحي المقدسي.

وادعت النيابة العامة للاحتلال في لائحة الاتهام أن الفناة الفلسطينية نفذت "عملية إرهابية يتمثل في محاولة قتل وعرقلة التحقيقات"، كما طلبت النيابة الإسرائيلية، تمديد اعتقال الفتاة القاصر إلى حين انتهاء الإجراءات ضدها.

وصدر أمر قضائي يمنع نشر اسم الفتاة المقدسية كونها قاصرًا، علما بأنها تنحدر من عائلة حمّاد، وهي عائلة مهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح.

وبحسب لائحة الاتهام، التي أوردها الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإنه في "الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، طعنت الفتاة جارتها (مستوطنة في الحي تبلغ من العمر 26 عاما) بسكين مطبخ، بينما كانت تسير مع أطفالها في الشارع".

وأضافت "أصيبت (المستوطنة) بجروح طفيفة. وهربت الفتاة إلى مدرستها القريبة وتم القبض عليها هناك"، وذكرت "هآرتس" أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت صديقة الفتاة المقدسية، وهي قاصر كذلك، "لاشتباه في مساعدتها في إخفاء" ارتكابها للعملية، وتم الإفراج عنها لاحقا دون توجيه اتهامات لها.

وشدد محامي الفتاة المقدسية على أنها تنفي الجرائم المنسوبة إليها وإنه سيتعامل مع لائحة الاتهام وطلب تمديد الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات، بعد حصوله على الأدلة المزعومة ضدها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدرسة الروضة الحديثة في القدس، وطالبت هيئة التدريس بتنزيل الطالبات للساحة وفتشتهن، واعتقلت طالبتين أختين ومديرة المدرسة، فاطمة الرفاعي، والمرشدة الاجتماعية للمدرسة.

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#نفوز حمّاد
#فتاة مقدسية
#النيابة العامة الإسرائيلية
#المحكمة المركزية
#القدس
#الشيخ جراح

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