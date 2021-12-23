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الصحة الإسرائيلية: 1400 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ9591

تاريخ النشر: 23/12/2021 - 09:53

الصحة الإسرائيلية: 1400 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ9591
معدل قياسي يومي بإصابات كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا بالبلاد، فيما شخصت 1400 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى معدل يومي بالإصابات يسجل منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لترتفع الحالات النشطة إلى 9591 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا سجلت 180 إصابة جديدة في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالعدوى والإصابات، بينما لوحظ الاستقرار في عدد الإصابات التي بحاجة إلى رعاية صحية في المستشفيات.

ويرقد في مستشفيات البلاد 124 مصابا بينهم 83 مصابا بحالة خطيرة، بينما تم ربط 39 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، في وقت يخضع 34 مصابا للحجر الصحي الفندقي.

ومع استمرار انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات، كثفت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة من فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية، أخذ 98586 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن1.44% منها موجبة.

وسجل الأسبوع الأخير ارتفاعا بالإصابات التي تم تشخيصها، حيث تم تسجيل 7085 إصابة جديدة منها 32 إصابة بحالة خطيرة، فيما أعلن عن وفاة 7 أشخاص تأثر بإصابتهم بالفيروس.

وتأتي هذه المعطيات، مع استمرار انتشار المتحورة الجديدة في البلاد وتسجيل عشرات الإصابات التي شخصت بشكل رسمي، حيث تقدر الجهات المسؤولة أن الإصابات بالمتحورة الجديدة د تتضاعف خلال الأيام المقبلة.

وفي ظل هذه الحالة الوبائية، بلغ إجمالي إصابات كورونا التي شخصت في البلاد 1360098 إصابة، بينما الوفيات 8239 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020.

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#كورونا في إسرائيل
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