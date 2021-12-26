الحكومة الإسرائيلية بصدد تشديد قيود كورونا على غير المتطعمين

تعتزم الحكومة الإسرائيلية تشديد القيود على غير المتطعمين ضد فيروس كورونا، بعدما صادق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، على تشديد هذه القيود، بادعاء التشجيع على تلقي التطعيم، وذلك من دون علاقة مع النجاعة الوبائية المتوقعة من قيود كهذه أو مستوى انتشار الفيروس.

وإثر هذا الموقف الجديد لمندلبليت، يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، طرح مقترحات تهدف إلى تشديد القيود على غير المتطعمين أمام الحكومة من أجل المصادقة عليها، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.

يشار إلى أن مندلبليت لم يصادق على أن تتخذ الحكومة أي إجراءات تهدف إلى تشجيع تلقي التطعيم من دون مبرر وبائي، سواء من خلال منح امتيازات للذين تلقوا التطعيم أو بفرض قيود على غير المتطعمين. ودرج مكتب المستشار القضائي، خلال ولاية الحكومتين السابقة والحالية على طلب تقارير من وزارة الصحة حول النجاعة الوبائية لأي قرار سعت الحكومة إلى اتخاذه بشأن تشديد القيود، وذلك من اجل استخدام هذه التقارير أمام المحكمة العليا في حال تقديم التماسات ضد الإجراءات المشددة.

وغيّر مندلبليت هذه السياسة في أعقاب بدء انتشار متحورة كورونا الجديدة "أوميكرون"، وبعدما بحثت الحكومة السماح بدخول حاملي الشارة الخضراء فقط إلى المجمعات التجارية، ومنع دخول غير المتطعمين إليها حتى لو كان بحوزتهم فحص كورونا سلبي. كذلك جرى البحث في تعويض الذي يطعمون أولادهم من خلال هبات مالية أو قسائم شراء.

وعبر نائب مندلبليت ومندوبه في مداولات كابينيت كورونا، راز نيزري، عن موافقة مبدئية على مصادقة الحكومة على إجراءات تفرض قيودا على غير المتطعمين حتى في ظل انعدام مبرر وبائي وصحي. وقال نيزري إنه إذا صادقت الحكومة على قرار كهذا فإنه سيتعين على وزارة الصحة وضع تقرير تقول فيه إنه بالرغم من عدم وجود منطق وبائي مباشر، إلا أن القرار مستوجب بسبب تشجيعه المتوقع لزيادة عدد المتطعمين. وبذلك، على سبيل المثال، سيكون بالإمكان تبرير الحجر الصحي لغير المتطعمين العائدين من خارج البلاد حتى في حال انخفاض مستوى انتشار كورونا.

وحذر خبراء قانونيون من أن الحكومة لا يمكنها فرض إغلاق على غير المتطعمين، وإنما بإمكانها الحصول على مصادقة قضائية على خطوات تفرض قيودا على غير المتطعمين في أماكن تجارية وترفيهية ليست حيوية، وفق ما نقلت عنهم الصحيفة.

ويستبعد أن تصادق المحكمة العليا على قرار حكومي بفرض إغلاق أو تشديد كبير للقيود على غير المتطعمين. ورغم ذلك، سيسعى مندلبليت إلى الدفاع عن قرار حكومي بهذه الروح. وأحد الاسباب التي دفعت المستشار القضائي إلى تغيير موقفه هو أن دولا أوروبية تفرض قيودا على غير المتطعمين، خاصة في أعقاب انتشار "أوميكرون"، كون هذه المتحورة الجديدة تنقل عدوى كورونا بسرعة كبيرة، خاصة بين غير المتطعمين.