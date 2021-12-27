على وقع تجدد محادثات النووي الإيراني: لبيد يجري مباحثات مع نظيره الروسي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء الإثنين، أنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، وذلك بالتزامن مع تجدد المباحثات النووية في فيينا بين طهران والقوى العظمى حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وقال لبيد في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر" إنه "تحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حول مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والملفات الرئيسية".

وأشار لبيد إلى أنه اتفق مع لافروف على عقد لقاء ثنائي "في أقرب وقت ممكن ووفقًا للقيود"، في إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن يصل لافروف، خلال الفترة الماضية، إلى البلاد في إطار جولة بالشرق الأوسط، لكنه ألغى وصوله في اللحظة الأخيرة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه "خلال المحادثة، ناقش الاثنان أيضًا إعادة حقوق الملكية للمواقع التاريخية الروسية في إسرائيل إلى موسكو. كما ناقشنا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وفي وقت سابق، الإثنين، كرر لبيد تهديد إيران والتلويح بهجوم عسكري ضدها، وأن إيران مهتمة برفع العقوبات من أجل تمويل برنامجها النووي و"شبكة الإرهاب التي تنشرها في العالم".

جاء تصريحات لبيد خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست. واعتبر أن تجدد المفاوضات النووية في فيينا تشكل "تحديا مركزيا لسياسة الخارجية والأمن الإسرائيلية"، مشددا على أن الهدف هو "منع النووي الإيراني".

وأشار لبيد إلى أنه "أجرينا في الأشهر الأخيرة حوارا مكثفا مع جميع الدول الضالعة في هذه المفاوضات، وخاصة مع الولايات المتحدة، بطبيعة الحال ولكن ليس معها فقط. فقد زرت موسكو، باريس، لندن، وواشنطن طبعا".

وأضاف أنه "قلنا لجميعهم بشكل واضح، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة عتبة نووية. ونحن نفضل طبعا العمل من خلال تعاون دولي، لكن إذا اضطررنا فسنعمل لوحدنا. وسندافع بقوانا الذاتية عن أمننا".

وتابع لبيد أنه "استعرضنا أمام حلفائنا الكثير من المعلومات الاستخباراتية الصلبة، وليس آراء ومواقف فقط، وإنما مواد استخباراتية تثبت أن إيران تخدع بصورة منهجية تماما".

وبحسب لبيد، فإن "كل ما يهمهم هو رفع العقوبات وضخ مليارات الدولارات إلى البرنامج النووي، حزب الله، سورية، العراق، شبكة الإرهاب التي ينشرونها في العالم".

وادعى لبيد، قائلا: "نحن نعارض الاتفاق الذي لا توجد فيه إمكانية لإشراف حقيقي على البرنامج النووي الإيراني ولا على المال الإيراني ولا على شبكة الإرهاب الإيرانية".