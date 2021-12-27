  2. إسرائيليات
  3. أخبار

"مال سري": الكنيست يقرر إضافة 9 مليارات شيكل لميزانية الأمن

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 16:04

"مال سري": الكنيست يقرر إضافة 9 مليارات شيكل لميزانية الأمن
طائرة تزويد وقود من طراز KC-46 (وزارة الأمن الإسرائيلية)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم، الإثنين، على زيادة ميزانية الأمن بتسعة مليارات شيكل تقريبا، تشكل 15% من ميزانية الأمن التي أُقرِت ضمن ميزانية الدولة.

وصادقت اللجنة البرلمانية على إضافة 7.4 مليار شيكل، يوم الخميس الماضي، وصادقة اليوم على زيادة 1.5 مليار شيكل.

ورفض أعضاء اللجنة الكشف عن أهداف هذه الزيادة في ميزانية الأمن. وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن مصادر في اللجنة قالت بعد المصادقة على زيادة ميزانية الأسبوع الماضي إن "هذا مال يوصف بأنه سري وليس بالإمكان إعطاء تفاصيل بشأنه".

وجاء في بيان لجنة المالية، اليوم، أن الزيادة هي "رصد ميزانية من أجل تعهد باحتياجات سرية سيتم توضيحها خلال اجتماع اللجنة المشتركة لميزانية الأمن. وإلى جانب ذلك، جرت المصادقة على تغييرات داخلية في ميزانية الوزارة، من أجل الملاءمة مع عقود".

وأشار مسؤولون إلى أن عدم شمل الزيادة الحالية في ميزانية الأمن التي تقررت ضمن ميزانية الدولة نابع من أن القرار بشأن هذه الزيادة اتخذ في الأسابيع الأخيرة، في إشارة إلى شراء إسرائيل أسلحة بشكل واسع وتلويحها بهجوم عسكري محتمل في إيران، حسب "واينت".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، ووزير الأمن، بيني غانتس، قد اتفقوا في تموز/يوليو الماضي، على أن يكون مبلغ ميزانية الأمن 58 مليار شيكل في العام 2022، أي بإضافة 7 مليارات شيكل عن ميزانية الأمن للعام الحالي.

وجاء في بيان لجنة المالية أنه تمت المصادقة على تحويل مبلغ 43 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن الداخلي إلى ميزانية مكتب رئيس الحكومة، وسيتم رصده لسلطة الأمن الجماهيري وأنشطة في المجتمع البدوي.

كذلك تقرر تحويل ميزانية من أصل قرابة 37 مليون شيكل لتمويل "حفريات وأعمال تطوير أثرية" في ما يسمى "مدينة داود" في سلوان في القدس المحتلة.

بودكاست عرب 48

#ميزانية الأمن
#لجنة المالية في الكنيست
#"مال سري"
#شراء أسلحة
#إيران

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب
شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

2021-12-27

لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: سنعمل لوحدنا ضد إيران
لبيد يكرر تهديدات إسرائيل: سنعمل لوحدنا ضد إيران

2021-12-27

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون
بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

2021-12-27

الأكثر قراءة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

قتيلة في انفجار سيارة بالرملة

2021-12-26
حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

حالة الطقس: أجواء مستقرة وباردة

2021-12-26

"مستعربون" يقتحمون ترابين الصانع بالنقب: إطلاق نار واعتداء على مواطنين

2021-12-26
إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

إسرائيل تخطط لتسهيلات لسكان غزة لمنع تصعيد أمني

2021-12-26
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة

2021-12-26