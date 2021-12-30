رسميًا: المصادقة على جرعة رابعة.. وتقييدات جديدة

صادق مدير عام وزارة الصحّة الإسرائيلية، نحمان أش، الخميس، على إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا للأشخاص ذوي المناعة الضعيفة، الذين تجاوزوا 18 عامًا.

كما قرّر أش إعادة فرض لبس الكمامة في أماكن مفتوحة فيها أكثر من 50 شخصًا، وعلى فرض قواعد "الشارة الخضراء" في الفعاليات التربوية والثقافية التي تضمّ أكثر من 100 شخص. وستعرض هذه القرارات على لجان الكنيست، مطلع الأسبوع المقبل، للمصادقة عليها.

وستعطى الجرعة الرابعة بعد مرور 4 أشهر على الأقلّ من الحصول على الجرعة الثالثة. ويوصى بأخذها لمن مرّ بعمليات زراعة قلب، ورئات، وكلى، وكبد.

كما يوصى بمنحها للمرضى بأمراض من بينهما الروماتيزم والتصلّب المتعدّد أو يعانون من مشاكل في جهاز المناعة، وغيرها من الأمراض.

وقال أش، في بيان، إن إسرائيل "في موجة عدوى خامسة. وبموازاة ذلك، نشهد انخفاضًا في مستوى الحماية ضدّ الفيروس في أوساط المتطّعمين (بما في ذلك الجرعة الثالثة) كلما مرّ الوقت من موعد التطعيم".

وللأسبوع الثالث على التوالي، تُسجّل معدّلات قياسية بالإصابات، حيث شُخّصت خلال الأسبوع الأخير 16088 إصابة، بارتفاع بنسبة أكثر من 126%، بينها 61 إصابة خطيرة بارتفاع بأكثر من 90% ، فيما لوحظ الانخفاض والتراجع بوفيات كورونا بنسبة 63% تقريبا، مع تسجيل 3 وفيات خلال الأسبوع الماضي.

ومع الارتفاع بالإصابات والعدوى، لوحظ ارتفاع متدرّج في الإصابات التي بحاجة لرعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 151 مصابا، بينهم 94 مصابا بحالة خطيرة، فيما ربط 38 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي ظل المنحى الوبائي التصاعدي، كثّفت وزارة الصحة، بالتعاون مع صناديق المرضى ومراكز الفحص المتنقلة، من الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضي، أخذ 137 ألف عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 2.9% منها موجبة.

ومع الارتفاع في الفحوصات الموجبة، حثت وزارة الصحة الإسرائيلية المواطنين على الحصول على جرعات التطعيم المعززة، وكذلك تطعيم الأطفال من جيل 5 سنوات إلى 11 عاما، حيث يوجد أكثر من مليون ونصف المليون طفل من هذه الفئة العمرية دون تطعيم.