لبيد لـ25 صحيفة بالعالم: "إيران نووية هي تهديد عالمي"

وجهت إسرائيل رسالة دولية ضد إيران، من خلال مقابلات أجراها وزير خارجيتها، يائير لبيد، مع 25 صحيفة في أنحاء العالم، وذلك على خلفية استئناف المفاوضات بين إيران والدول العظمى في فيينا حول اتفاق نووي.

والرسالة التي مررها لبيد في هذه المقابلات هي أن "إسرائيل ستؤيد اتفاقا نووي مع إيران إذا كان صفقة جيدة"، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن "علينا وضع تهديد عسكري موثوق على الطاولة".

وأضاف لبيد أن "إيران نووية هي تهديد عالمي" وأن "إيران أكبر داعمة للإرهاب في العالم".

وتُرجمت أقوال لبيد إلى 15 لغة: اليابانية، الكورية، الانجليزية، اليونانية، الإسبانية، الإيطالية، التشيكية، البرتغالية البرازيلية، الصربية، الألمانية، الروسية، السويدية، الفرنسية، الصينية والعربية. وبين ابرز الصحف التي تحدث معها: "نيويورك تايمز" الأميركية، "تليغراف" البريطانية، "لا ريبوبليكا" الإيطالية، "إل موندو" الإسبانية، "تايمز" الهندية و"غلوبس تايمز" الصينية.

وضمن هذه المقابلات، قال لبيد لصحيفة بحرينية إن "إيران هي تهديد على العالم كله، وسندافع عن أنفسنا". ولم تستخدم جميع الصحف الموضوع الإيراني في عناوينها. فقد اهتمت صحيفة هندية بأقوال لبيد إن العلاقات بين إسرائيل والهند "تجاوزت مجرد صداقة حميمة". كما فضلت صحيفة إماراتية أقواله حول "الاستثمارات المشتركة" الإماراتية – الإسرائيلية.

وقال لبيد لصحيفة أسترالية إن إسرائيل معنية جدا بتعزيز العلاقات الأمنية مع أستراليا. ونقلت عنه الصحيفة الصينية قوله إن "رؤيتنا الشاملة هي اتباع إستراتيجية دبلوماسية استباقية إيجابية". وفي مقابلة مع صحيفة برازيليا أثنى على معارضة البرازيل "للتمييز ضد إسرائيل".

وادعى لبيد في هذه المقابلات أن ثمة أهمية بالغة لأن يعلم العالم أن "إيران ليست مشكلة بالنسبة لإسرائيل فقط" وأن على المجتمع الدولي أن يوقف البرنامج النووي الإيراني.

ونقل موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الخميس، عن لبيد قوله إن "هذه الرسالة ستصل إلى ملايين الأشخاص. وترجمة وزارة الخارجية هذه الرسالة إلى جميع اللغات ونهتم طوال الوقت أن يدركوا في أي مكان مخاطر ودلالات إيران نووية".