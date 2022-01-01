جيش الاحتلال يبحث الرد على صواريخ غزة

عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، آفيف كوخافي، عصر اليوم السبت، جلسة تقييم لبحث سبل الرد على القذائف الصاروخية التي أطلقت صباح اليوم السبت، وسقطت قبالة تل أبيب في عمق البحر.

ويأتي انعقاد الجلسة التقييمية على الرغم من المعلومات التي نشرت وتفيد بأن إطلاق القذائف لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فني.

وبعد ساعات من المداولات انتهت جلسة التقييمات الأمنية بشأن سبل الرد، حيث قدم رئيس الأركان عدة خيارات للرد، حيث سيقرر المستوى السياسي الإسرائيلي الليلة ما إذا كان هناك ردا على إطلاق القذيفتين، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "واللا".

ورجحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حركة حماس غير معنية بالتصعيد، وأن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترفض الادعاءات بأن إطلاق القذيفتين لم يكن عن قصد، ونقلت عن مصادر عسكرية قولها إن "جيش الإسرائيلي يدرس سبل الرد على إطلاق القذائف الصاروخية".

وساطة مصرية لمنع التصعيد

ووفقا للقناة 13 الإسرائيلية، فإن السلطات المصرية تجري اتصالات منفصلة بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس، بهدف منع التصعيد على جبهة غزة، وطلب الجانب المصري من حماس، دليلا على أن الاطلاق تم بفعل الطقس.

ويتجه الجيش الإسرائيلي إلى الرد على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يرد الجيش الإسرائيلي الليلة بقصف أهداف لحماس في القطاع، وهذا تقدير ما لم يقرر المستوى السياسي الإسرائيلي خلاف ذلك، وفقا للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نائب وزير الأمن، ألون شوستير، قوله إنه "على الرغم من أنني استبعد وقوع مواجهة مع حماس، فإن إسرائيل لن تصبح كيسا للملاكمة للحركة".

وأعرب نائب وزير الأمن الإسرائيلي عن أمله في أن تتجه حماس لتهدئة الأوضاع، داعيا الحركة إلى تركيز جهودها من أجل إعادة إعمار غزة.

سرايا القدس بحالة تأهب

ويأتي ذلك، فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي من أي تدهور على صحة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام منذ 138 يوما، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد، رفع جهوزيتها العسكرية في صفوفها في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير أبو هواش.

وضمن رفع حالة الجهوزية، نفذت سرايا القدس إخلاء للمواقع العسكرية، كما أنها أوقفت كافة الانشطة التدريبية في مواقعها العسكرية، وورش التصنيع كافة.