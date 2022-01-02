القصف الإسرائيليّ بغزّة "محدود": غضب في جيش الاحتلال من التسريبات

ذكر تقرير صحافيّ إسرائيليّ أنّ إسرائيل "قبلت رواية" حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس"، بشأنّ التقارير التي أفادت بأنّ إطلاق القذيفتين من قطاع غزة، تجاه البحر قبالة مدينة تل أبيب، لم يكن عن قصد، وتم بفعل الأحوال الجوية الماطرة ونتيجة لخلل فنيّ، زاعمًا أن سلطات الاحتلال، فضّلت شنّ هجوم بسيط ومحدود على عكس الماضي. كما أشار التقرير إلى أنّ التسريبات التي صدرت بشأن الهجوم الإسرائيليّ المُرتَقَب، والتي صدرت قبل تنفيذه؛ تسبّبت في "إغضاب عدد غير قليل من الضباط في الجيش".

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ "واينت"، مساء الأحد، إنّ إعلان جيش الاحتلال عن القصف في غزّة، حاول أن يعطي للاعتداء على القطاع المحاصَر بُعدًا وثِقَلا، "أكثر بقليل من إمكانيّة الردّ التي اختارها القادة السياسيون"، وبخاصّة داخليًّا.

وذكر جيش الاحتلال في بيان أصدره في نحو الساعة الواحدة والنصف، بعد انتصاف ليل السبت، أنّ "طائرات ومروحيات مقاتِلة، هاجمت سلسلة من الأهداف في مجمّع صواريخ إرهابيّ تابع لحماس. إضافة إلى ذلك، هاجمت الدبابات مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة".

كما انتشرت مقاطع مصوّرة، بعد صدور البيان بساعتين، باللونين الأسود والأبيض، مُلتَقَطة من عدسة طائرة بدون طيار وأجهزة مراقبة، توثّق الهجوم، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن "هذه المقاطع تشبه هجمات مماثلة (نفّذها جيش الاحتلال) في الماضي، ولكن لا يبدو أن ما كان يحدث ( في المرات السابقة) يحدث في هذه المرة" كذلك.

خلال قصف الاحتلال في غزّة ("الأناضول")

وذكر التقرير أنه "بعد ساعات قليلة من إطلاق القذيفتين اللتين سقطتا في البحر قبالة (تل أبيب)، قدمت القيادة العسكرية لوزير الأمن (بيني غانتس) ورئيس الحكومة (نفتالي بينيت)، مجموعة من الخيارات لمهاجمة غزة".

وأشار إلى أن مجموعة الخيارات التي قُدِّمت إلى غانتس وبينيت؛ "لم تتضمن اغتيالات مستهدِفة أو أعمالا دراماتيكية"، بل هدفت إلى "إلحاق أضرار" بقدرات حماس العسكريّة، مثل الأسلحة المضادّة للدبابات، وغيرها.

وقال إن "المستوى السياسي اختار في النهاية هدفا واحدا في الواقع، وُصِف بـ’سلسلة أهداف’ (وهو) مجمّع تُنتج حماس فيه الصواريخ، وآخر تعرّض للهجوم في الماضي".

وأوضح أنّه في غضون ذلك، "نُشِرت تقارير عدّة بين الساعة 23:00 (الحادية عشر قبيل انتصاف ليل السبت) ومنتصف الليل، (تفيد بأنّ) هجوم الجيش الإسرائيلي قد بدأ بالفعل (حينها)، وهو ما لم يحدث بالفعل".

بينيت وغانتس ولبيد يتوسّطهما (المكتب الإعلامي للكنيست)

وتطرّق التقرير إلى تصريحات بينيت بشأن القذيفتين اللتين أُطِلقتا قبالة تل أبيب، عادًّا أن الأخير "ألمح إلى أنه يقبل ادّعاء حماس بأن الإطلاق كان غير مقصود، رغم أنه رفض المزاعم في غزة بأن الإطلاق كان بسبب البرق"، وذلك لأنه قال إنّ "موجِّه القذائف على تل أبيب، يجب أن يتحمل العواقب".