عبد الله الثاني يلتقي غانتس في عمان

التقى الملك الأردني عبد الله الثاني مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في عمان اليوم، الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الاردنية "بترا" أن الملك الأردني شدد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

الملك الأردني وغانتس، اليوم (الديوان الملكي الأردني)

وتناول اللقاء عددا من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب "بترا".

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الأمن الإسرائيلي أن "غانتس شدد على الأهمية الإستراتيجية للعلاقات القريبة بين إسرائيل والأردن، والتي تسهم في أمن كلتا الدولتين".

وأضاف البيان أن "وزير الأمن وملك الأردن بحثا قضايا أمنية وسياسية، وشكر وزير الأمن الملك على عمله من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام وتطبيع العلاقات. ورحب بتحسين العلاقات بين إسرائيل والأردن منذ تشكيل الحكومة (الإسرائيلية الجديدة)، وعبر عن التزامه لمواصلة تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والمدنية".