الصحة الإسرائيلية: 17521 إصابة جديدة بكورونا و205 بحالة خطيرة

يواصل فيروس كورونا الانتشار وتسجيل معدلات قياسية يومية، فيما تضاعف عدد الإصابات التي تم تسريرها والحالات الخطيرة، حيث شخصت 17521 إصابة جديدة، أمس السبت، بينما يرقد 523 مصابا في المستشفيات بينهم 205 بحالة خطيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ومنذ منتصف الليل حتى التاسعة صباحا شخصت 3574 إصابة جديدة بكورونا لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 115010، وبذلك بلغ الإجمالي التراكمي لإصابات كورونا 1494268، بينما وفيات كورونا ارتفعت إلى 8259 حالة وفاة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس 2020.

وخلال الأسبوع الأخير شخصت 99891 إصابة بارتفاع بنسبة 271.2% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، بينما سجلت 158 إصابة خطيرة بارتفاع بنسبة 177.2%، فيما سجلت 10 وفيات بارتفاع بنسبة 42.9% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وفي ظل تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون"، يواصل الفيروس تسجيل معدلات قياسية بالإصابات التي بحاجة لتسرير بالمستشفيات، وكذلك الإصابات الخطيرة التي تضاعفت بغضون 10 أيام، فيما وصفت حالة 67 مصابا بالحرجة و48 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

إلى ذلك، وسعت وزارة الصحة الإسرائيلية، بالتعاون مع صناديق المرضى من دائرة فحوصات كورونا عبر محطات الفحص المتنقلة، وأمس السبت، تم أخذ 151189 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 11.71% منها موجبة، وهو أعلى معدل فحوصات موجبة يومية يسجل منذ عام.

ومع التعليمات التي تطالب بإجراء فحوصات كورونا للطلاب والطالبات في منازلهم قبل الذهاب إلى المدارس، أبلغت شبكات التسوق والصيدليات عن إمكانية نفاذ رزم الفحوصات السريعة من الأسواق بسبب ارتفاع الطلب عليها، علما أن سعر الرزمة الواحدة يبلغ بين 15 إلى 20 شيكل.

ومع التحذيرات من إمكانية نفاذ الفحوصات السريعة من الأسواق، ترجح السلطات الإسرائيلية بأن قرابة 20 مليون رزمة لفحوصات كورونا السريعة ستصل البلاد بالأسبوعين المقبلين.

أما بشأن التطعيمات، تواصل وزارة الصحة الحملات التي تشجع أولياء الأمور على تطعيم أبنائهم من جيل 5 سنوات إلى 11 عاما، فيما وسعت من دائرة التطعيمات بالجرعة الرابعة لمن هم فوق جيل الـ60 عاما، والذين يعانون أمراض مزمنة، وكذلك للطواقم الطبية.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، أن 4322783 تلقوا الجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا، بينما 5963196 تلقوا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي من حصل على الجرعة الأولى 6621321.