بينيت: "الموجة الحالية ستشهد إصابة من 2 - 4 ملايين مواطن بكورونا"

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، مساء اليوم، الأحد، إن الموجة الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد في ظل هيمنة المتحورة "أوميكرون"، ستشهد إصابة ما بين مليونين حتى أربعة ملايين مواطن بالفيروس.

وإلى جانب التوقعات التي تثير قلق المسؤولين في جهاز الصحة الإسرائيلي، يتواصل تشكل طوابير الانتظار الطويلة في مراكز فحص كورونا في جميع أنحاء البلاد.

في المقابل، يعتزم فريق العلاج الوبائي، الذي يقدم التوصيات لوزارة الصحة الإسرائيلية، توسيع حملة التطعيم بالجرعة الرابعة من اللقاح لتشمل موظفي جهاز التعليم والأجهزة الأمنية.

يأتي ذلك في أعقاب تشخيص 35 ألف إصابة في صفوف طلاب المدارس، وكذلك 5 آلاف إصابة في أوساط المعلمين، فيما يتواجد أكثر من 78 ألف طالب وطالبة بالحجر الصحي.

وقال بينيت إنه "في ظل هذه الوتيرة المتسارعة من العدوى وهذه المستويات من فحوصات التشخيص، أدركنا أنه لا يمكننا السماح للجميع إجراء فحص PCR".

في المقابل، وجه بعض الوزراء انتقادات حادة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع موجة التفشي الحالية للوباء، وعدم الوضوح في التعليمات والقرارات المتخذة، الأول الذي يسبب "حالة من الارتباك" في أوساط الجمهور.

بدورها، قالت وزيرة الاقتصاد، أورنا باربيفاي: "لسنا واضحين بشأن الإجراءات المتخذة، نحن مطالبون بتقديم توضيحات طوال اليوم. الشعور العام هو أن الحكومة تخلت عن مواجهة في كورونا".

كما انتقدت باربيفاي "سياسة التشدد بعدم تقديم تعويضات للمتضررين التي ينتهجها وزير المالية"، أفيغدور ليبرمان، وقالت إنها "تسبب ضغوطا شعبية".

كم جانبه، رفض ليبرمان التراجع عن موقفه في هذه المسألة، وقال: "لن نخضع للابتزازات الانتخابية، الاقتصاد لن ينهار خلال عشرة أيام،".

وأضاف "تقييم الأنشطة التجارية يكون خلال فترة عام من الزمن. من المبكر جدا الدخول في حالة من الرعب بعد سعة أيام"، وذلك في رده على أصحاب المصالح التجارية التي ادعت أن عائداتها تأثرت إلى النصف بسبب الإجراءات الحكومية.

وقال ليبرمان، في إحاطة صحافية على هامش الجلسة الحكومية، "لم أقل إنه تحت أي ظرف من الظروف، لن تكون هناك مساعدة للشركات، لكننا لن نوزع هدايا".

وأضاف "رأيت بعض رجال الأعمال يتحدثون عن خسائر، في المقابل، شاهدت بنفسي الأرباح التي حقوقوها. أتمنى للجميع نفس الوضع في عام 2022".

وتابع "كل الأنشطة التجارية في حالة ممتازة وأنا سعيد بذلك. حاليًا، من المحادثات مع رجال الأعمال - المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الأيدي العاملة".

وفي ظل موجة التفشي الواسعة للفيروس وتسجيل معدلات إصابة قياسية، خصصت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية، اليوم، لبحص مستجدات الجائحة وسبل الحد من تفشي الفيروس واحتواء الموجة الحالية.

واستعرض بينيت، في كلمته الافتتاحية، الحالة الوبائية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من تفشي الفيروس، وكذلك الإجراءات التي تقوم بها لتجنب الإغلاق، والإبقاء على التعليم الوجاهي في المدارس، في ظل تفشي الفيروس في أوساط الطلاب.

وقال بينيت إن الحكومة ستقوم بتوزيع رزم فحوصات كورونا السريعة على الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في المدارس مجانا، علما بأن سعر الرزمة الواحدة يبلغ من 15 إلى 20 شيكلا.

وأضاف "وصلت البلاد هذا الصباح 5000 جرعة علاج مضاد لكورونا من إنتاج شركة ميرك، تناسب المرضى الذين يتعرضون لخطر عال، وذلك بالإضافة إلى أدوية فايزر المتوفرة لدينا".

وتابع "لن تدوم موجة أوميكرون إلى الأبد. سنجتازها بعد عدة أسابيع صعبة".

ويستدل من المعطيات الرسمية أن عدد إصابات كورونا في البلدات العربية لغاية صباح اليوم، بلغ 214,362 إصابة، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 1,493,286، وبهذا بلغت نسبة إصابة المواطنين العرب نحو 14.4% من إجمالي الإصابات في البلاد.