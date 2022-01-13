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البحرين وإسرائيل تبحثان "مجالات التعاون الأمنيّ"

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 12:24

البحرين وإسرائيل تبحثان "مجالات التعاون الأمنيّ"
بينيت أثناء لقاء بوزير خارجية البحرين سابقا (توضيحية - أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

بحث وزير داخلية البحرين، راشد بن عبد الله آل خليفة، أمس الأربعاء، مع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومير بار ليف، تعزيز العلاقات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأفادت الوكالة بأنه خلال اتصال هاتفي بين المسؤولين، تم بحث "مجالات التعاون الأمني وتبادل الخبرات وعدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك".

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في احتفال بالبيت الأبيض، بمشاركة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.

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#البحرين
#إسرائيل

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