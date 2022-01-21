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وزير الأمن الإسرائيلي غانتس بحجر صحي بعد إصابته بكورونا

تاريخ النشر: 21/01/2022 - 10:28

وزير الأمن الإسرائيلي غانتس بحجر صحي بعد إصابته بكورونا
غانتس (من اليسار) وإلى جانبه بينيت وكوخافي، أمس (وزارة الأمن)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أكد فحص PCR لاكتشاف فيروس كورونا أن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أصيب بالفيروس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم، الجمعة، أن غانتس تلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لكورونا.

وأضاف البيان أن غانتس "يواصل إدارة الشؤون الأمنية بواسطة أنظمة موضوعة في منزله".

وكتب غانتس في حسابه في تويتر أنه "أنا أيضا موجب لكورونا، وأشعر بصحة جيدة، لأني متطعم. وفي الأيام القريبة المقبلة، سأدير شؤون الأمن من منزلي. إذهبوا لتلقي التطعيم".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، عن إصابته بفيروس كورونا، وخضع لحجر صحي.

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#كورونا
#بيني غانتس
#حجر صحي

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