صندوق إسرائيلي - إماراتي لتعزيز الاستثمار بالهايتك

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء الأحد، إقامة صندوق إسرائيلي - إماراتي للاستثمار المتبادل في قطاع الهايتك.

وقال لبيد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "طرحنا للإقرار على الحكومة أنا ووزيرة العلوم (أوريت فركاش - هكوهين) إقامة صندوق إسرائيلي - إماراتي مشترك للاستثمار المتبادل في الهايتك".

وأضاف "تتشارك إسرائيل والإمارات في الشغف بتطوير تقنيات متقدمة من شأنها تحسين نوعية حياتنا. يشكل صندوق التطوير والبحث الثنائي المحرك لهذا التوجه".

وأوضح لبيد أن "هذا يعني العمل معا في إنتاج وتسويق منتجات تكنولوجية ابتكارية على المستوى الإقليمي والعالمي"، معتبرا أن "الهايتك الإسرائيلي ذخر إستراتيجي سنواصل دعمه وتطويره".

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 أيلول/ سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب؛ ومنذ ذلك الحين تم التوقيع على عشرات مذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات مختلفة بالإضافة تعاون أمني عزز من صفقات الأسلحة والاستثمارات العسكرية بين إسرائيل والإمارات.