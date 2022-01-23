  2. إسرائيليات
  3. أخبار

صندوق إسرائيلي - إماراتي لتعزيز الاستثمار بالهايتك

تاريخ النشر: 23/01/2022 - 23:35

صندوق إسرائيلي - إماراتي لتعزيز الاستثمار بالهايتك
بينيت وبن زايد (أرشيفية - مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، مساء الأحد، إقامة صندوق إسرائيلي - إماراتي للاستثمار المتبادل في قطاع الهايتك.

وقال لبيد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "طرحنا للإقرار على الحكومة أنا ووزيرة العلوم (أوريت فركاش - هكوهين) إقامة صندوق إسرائيلي - إماراتي مشترك للاستثمار المتبادل في الهايتك".

وأضاف "تتشارك إسرائيل والإمارات في الشغف بتطوير تقنيات متقدمة من شأنها تحسين نوعية حياتنا. يشكل صندوق التطوير والبحث الثنائي المحرك لهذا التوجه".

وأوضح لبيد أن "هذا يعني العمل معا في إنتاج وتسويق منتجات تكنولوجية ابتكارية على المستوى الإقليمي والعالمي"، معتبرا أن "الهايتك الإسرائيلي ذخر إستراتيجي سنواصل دعمه وتطويره".

ووقعت إسرائيل والإمارات في 14 أيلول/ سبتمبر 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب؛ ومنذ ذلك الحين تم التوقيع على عشرات مذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات مختلفة بالإضافة تعاون أمني عزز من صفقات الأسلحة والاستثمارات العسكرية بين إسرائيل والإمارات.

بودكاست عرب 48

#وزير الخارجية الإسرائيلي
#يائير لبيد
#صندوق استثماري
#الهايتك

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ذروة تفشي "أوميكرون" خلال أيام.. وتوصية بإلغاء الشارة الخضراء
ذروة تفشي "أوميكرون" خلال أيام.. وتوصية بإلغاء الشارة الخضراء

2022-01-23

وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ
وزير الخارجية الإسرائيلي يجتمع بحسين الشيخ

2022-01-23

النيابة تستأنف ضد العقوبة على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي
النيابة تستأنف ضد العقوبة على عنصري شارك باعتداء دموي على عربي

2022-01-23

الأكثر قراءة

الرملة: قتيلة بإطلاق نار في حي الجواريش

الرملة: قتيلة بإطلاق نار في حي الجواريش

2022-01-22
حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

حالة الطقس: بارد إلى شديد البرودة

2022-01-22
وفاة المخرج السوري بسام الملا

وفاة المخرج السوري بسام الملا

2022-01-22
هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

هزة أرضية تضرب شمالي البلاد

2022-01-22
جديدة المكر: العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزل

جديدة المكر: العثور على جثتي رجل وزوجته داخل منزل

2022-01-22