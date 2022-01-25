الصحة الإسرائيلية: 83613 إصابة جديدة بكورونا و845 بحالة خطيرة

شخصت 83613 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، أمس الإثنين، في وقت تواصل الإصابات الخطيرة في الارتفاع مع استمرار تفشي الفيروس وتسجيل معدلات قياسية بالإصابات والعدوى خلال الموجة الخامسة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة التاسعة صباحا شخصت 10910 إصابات جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي الإصابات النشطة إلى 580369 حالة نشطة، ليبلغ إجمالي الإصابات التي شخصت منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020، إلى 2481420.

ومع استمرار المنحى التصاعدي للوباء، تستمر المستشفيات في البلاد بالتحضيرات لتسرير الحالات التي بحاجة إلى رعاية طبية، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 2256 مصابا، بينهم 845 مصابا بحالة خطيرة، 228 مصابا بحالة خطيرة جدا، و177 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعقب الانتشار السريع للمتحورة أوميكرون، وسعت زارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة من فحوصات كورونا، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية أخذ 382966 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا، أظهرت النتائج أن 21.83% منها موجبة.

وخلال الأسبوع الأخير شخصت 522382 إصابة جديدة بالفيروس بارتفاع بنسبة 40.5%، بينما شخصت 968 إصابة خطيرة بارتفاع 67.5% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما سجلت 125 حالة وفاة بارتفاع بنسبة 83.8%.

ومنذ مطلع الشهر الجاري وبدء الموجة الخامسة للجائحة، شخصت في البلاد 1094473 إصابة جديدة بالفيروس، بينما سجلت 236 حالة وفاة بسبب كورونا، منهم 14 مصابا توفوا، أمس الإثنين، علما أن إجمالي وفيات كورونا منذ بداية الجائحة بلغ 8487 حالة وفاة.

وتأتي هذه الإحصاءات، فيما أوصى طاقم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الإسرائيلية واللجنة الاستشارية بالسماح بتطعيم أبناء 18 عاما فما فوق بالجرعة الرابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.