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إسرائيل: محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستُستأنف الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 26/01/2022 - 16:17

إسرائيل: محادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستُستأنف الأسبوع المقبل
موقع المفاوضات في رأس الناقورة (أرشيفية - الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إن المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان ستُستأنف في بداية الأسبوع المقبل، فيما عبر لبنان عن استعداده لاستئناف هذه المحادثات.

وستلتقي وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، مع الوسيط الأميركي، عاموس هوخشتاين، الذي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الطاقة أن "إسرائيل جاهزة لاستئناف المحادثات حول موضوع الحدود البحرية مع لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، خلال استقباله المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، أن "لبنان جاهز لمعاودة التفاوض لترسيم الحدود البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها".

والشهر الماضي، شدد عون على أن لبنان متمسكة بحقوقها الكاملة في استثمار ثرواتها الطبيعية، لا سيما الغاز والنفط، ومستعدة لمتابعة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية.

وشرعت لبنان وإسرائيل، في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2020، في محادثات غير مباشرة لترسيم الحدود البحرية، إلا أنها جُمدت في أيار/مايو من العام الماضي، إثر خلافات جوهرية بين الجانبين.

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#لبنان
#إسرائيل
#حدود بحرية

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