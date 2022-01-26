توقعات بتعليق خطة إعفاء القاصرين من الحجر الصحي

تراجعت نقابة أطباء الأطفال في إسرائيل عن القرار بإعفاء طلاب المدارس الذين خالطوا مريضا بفيروس كورونا من حجر صحي. ودعت النقابة اليوم، الأربعاء، إلى إرجاء القرار الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ غدا. وكانت النقابة نفسها قد اعتبرت، أمس، أن لا داعٍ لتأجيل القرار.

وفي أعقاب التوصية الجديدة، يتوقع أن توصي الجهات المهنية في وزارة الصحة أمام رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، بتأجيل دخول قرار الإعفاء إلى حيز التنفيذ.

وقال رئيس النقابة وعضو طاقم مكافحة الأوبئة، بروفيسور تساحي غروسمان، للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" "إننا نرفع راية حمراء. وما زال الوقت ليس متأخرا من أجل تأجيل القرار". وتجري وزارة الصحة مداولات بشأن هذه التوصية الجديدة، وفي الوقت نفسه تواصل استعداداتها لإلغاء الحجر الصحي عن الطلاب، كما يتواصل توزيع فحوصات "أنتيغن" السريعة لكشف كورونا في المدارس.

وعقد مسؤولون في وزارة الصحة اجتماعا، أول من أمس، بمشاركة مندوبين عن نقابة أطباء الأطفال ونقابة العلاج المكثف للأولاد، تمهيدا لدخول الإعفاء إلى حيز التنفيذ، وجرى خلاله التداول في وضع انتشار الفيروس حاليا بين الأولاد، من خلال التشديد على وضع التسرير في المستشفيات وانتشار التهاب متعدد الأجهزة (PIMS) لدى القاصرين. وساد الاعتقاد في نهاية الاجتماع بأنه لا حاجة إلى تأجيل الإعفاء.

وكان غروسمان قد صرح لصحيفة "هآرتس"، أمس، بأنه "يوجد ارتفاع معين بحالات التسرير وتقارير أولية حول ظاهرة PIMS، ولكن ليس بأعداد كبيرة تبرر وقف خطة الإعفاء" من الحجر الصحي.

وجاء التغيير في موقف النقابة في أعقاب تقرير، الليلة الماضية، حول ضائقة التسرير في أقسام الأطفال في المستشفيات. وأوضح غروسمان، اليوم، أن "الأمور تتغير بسرعة في هذا الوباء. والليلة الماضية بحثنا في نقابة أطباء الأطفال في عدد المسررين، حوالي 130 مسررا وبينهم 20 في حالة خطيرة. وكان عددهم 11 قاصرا في حالة خطيرة قبل أربعة أيام فقط".

وأضاف أنه "خلال أربعة ايام تضاعف عدد القاصرين المسررين في حالة خطيرة. ونخشى جدا من بدء تنفيذ خطة الفحوصات (للإعفاء من الحجر الصحي) الآن، وتعالت أصوات مديري أقسام الأطفال حول ضائقة التسري. وخلال نصف اليوم الأخير، تتم مطالبتنا من جانب زملائنا من أجل القول: ’توقفوا’".

وتابع غروسمان أن لا علم لديه بشأن فترة تعليق قرار الإعفاء من الحجر الصحي. وقال "لأسبوع على الأقل. وينبغي أن نرى ماذا سيحدث مع انتشار الفيروس بشكل عام. لكن لا شك في أن انتشار الفيروس بشكل عام تنعكس على انتشاره بالتسرير أقسام الأطفال. ومن الجائز جدا أننا بدأنا بتكرار ما حدث في بريطانيا أو الولايات المتحدة، أي ارتفاع كبير في تسرير القاصرين العاديين. وبدأنا نشهد ذلك في الأيام الأخيرة وينبغي أن نوقف تنفيذ القرار".

وأضاف غروسمان أن "السبب الذي دفعنا لم يكن أبدا الأنباء من الولايات المتحدة حول التعقيدات النادرة ووضع المسررين هناك، وإنما وضع المسررين هنا. وبالإمكان مناقشة المعطيات الواردة من هناك وما إذا كانت أولية أو ليست أولية، لكن لا يوجد نقاش حول معطياتنا ووضع أقسام الأطفال عندنا".

ووفق قرار الحكومة الإسرائيلية، تقضي خطة إعفاء الطلاب من الحجر الصحي، بأن يُجري الطالب، المتطعم أو غير المتطعم، فحصي "أنتيغن" أسبوعيا، في يومي الأحد والأربعاء، قبل التوجه إلى المدرسة. وبإمكان الطالب الذهاب إلى المدرسة في حال كانت نتيجة الفحص سلبية. وفي حال كانت موجبة، يتعين على الطالب إجراء فحص "أنتيغن" في مركز فحوصات، وإذا كانت النتيجة سلبية بإمكانه الذهاب إلى المدرسة، وفي حال كانت موجبة، عليه الدخول إلى حجر صحي لمدة خمسة أيام.

ويشار إلى أن القاصرين يشكلون حاليا أكثر من ثلث عدد الإصابات بكورونا يوميا، وتبين أن أكثر من 32 ألف طالب شُخصوا كموجبين لكورونا، أول من أمس، علما أن نصف المفحوصين كانوا قاصرين.