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الصحة الإسرائيلية: 57,563 إصابة جديدة بكورونا و946 بحالة خطيرة

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 10:58

الصحة الإسرائيلية: 57,563 إصابة جديدة بكورونا و946 بحالة خطيرة
قسم كورونا في مستشفى "برزيلاي" (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أفادت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بتشخيص إصابة 57,563 شخصا بفيروس كورونا، أمس، وأن حوالي 1.3 مليون شخص أصيبوا بالفيروس منذ مطلع الشهر الحالي. وعدد الإصابات بكورونا أمس هو الأدنى منذ أكثر من أسبوع. وأجري أمس 265 ألف فحص لكورونا، وهو عدد فحوصات أقل من تلك التي أجريت في الأيام الماضية.

وتبين أن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 1.05، بعد أن وصل إلى 2 في بداية الشهر الحالي. ويوجد حاليا نحو 483 ألف مريض مؤكد بكورونا، غالبيتهم العظمى في حالة طفيفة.

ويرقد في المستشفيات 946 مريضا بكورونا في حالة خطيرة، وقد تم تسرير 194 منهم أمس. وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن 213 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتوفي 12 مريضا بكورونا، أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8556 منذ بداية الجائحة. وتوفي 305 مرضى بكورونا منذ بداية الشهر الحالي.

وفي هذه الأثناء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تمويل إضافي فوري لقوى عاملة لـ45 سريرا في غرف الطوارئ في المستشفيات في أنحاء البلاد، وذلك إثر تزايد الاكتظاظ في المستشفيات.

واعتبر مدير عام وزارة الصحة، بروفيسور نحمان أش، أمس، أن إسرائيل في ذروة موجة متحورة "أوميكرون". وقال إن "عدد المرضى المؤكدين سجل رقما قياسيا، وارتفاع عدد الحالات الخطيرة والخاضعين لتنفس اصطناعي مستمر".

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#كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#حالات كورونا خطيرة
#معامل تناقل العدوى

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