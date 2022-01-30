استقالة رئيس وحدة المهمات الخاصة في الموساد إثر خلاف مع رئيس الجهاز

كشف تقرير إسرائيلي، مساء الأحد، عن استقالة رئيس وحدة "قيسارية"، قسم المهمات الخاصة في الموساد، إثر خلاف حاد في وجهات النظر مع الرئيس الجديد للجهاز، دافيد برنياع.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن استقالة رئيس وحدة "قيسارية" جاءت في أعقاب اجتماع ثنائي متوتر عقده مع برنياع، اعتبر خلالها الأخير أن قائد وحدة المهمات الخاصة الذي يشار له بالحرف "ب" ومعاونيه "أصبحوا عبئًا على الجهاز".

ووفقا للتقرير، سعى برنياع إلى إجراء تغييرات شاملة في طريقة عمل الوحدة "بسبب الصعوبات في تشغيل العملاء الإسرائيليين حول العالم".

من جانبه، امتنع قائد وحدة "قيسارية" عن تنفيذ التغييرات التي طالب بها رئيس الموساد "على النحو المطلوب"، الأمر الذي دفع برنياع إلى مطالبته بالاستقالة.

وأوضح التقرير أنه في أعقاب استقالة "ب" استقال نائبه وعدد من عناصر الموساد (لم يحدده). في غضون ذلك، تولى المنصب مسؤول جديد في الموساد.

ولفت التقرير إلى أن المهمة الأساسية للمسؤول الجديد عن وحدة "قيسارية"، هو إعادة تصميم وبناء الوحدة للتتناسب مع متطلبات العصر، في إشارة إلى الاعتماد على التكنولوجيا عوضا عن العملاء الإسرائيليين في تحصيل المعلومات، والاعتماد على المرتزقة عوضا عن العملاء الإسرائيليين في تنفيذ العمليات الميدانية.

يذكر أن "ب" هو رابع مسؤول رفيع المستوى يقال من جهاز الموساد منذ أن تولى برنياع منصبه قبل حوالي سبعة أشهر؛ إذ سبقه : رئيس قسم التكنولوجيا، ورئيس قسم "مكافحة الإرهاب"، ورئيس قسم "تسوميت" المسؤول عن تشغيل العملاء.