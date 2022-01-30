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الحكومة الإسرائيلية تمدد سريان الشارة الخضراء لأسبوع

تاريخ النشر: 30/01/2022 - 14:13

الحكومة الإسرائيلية تمدد سريان الشارة الخضراء لأسبوع
طابور فحوصات كورونا في تل ابيب، بداية الشهر الحالي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قررت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، الأحد، تمديد سريان الشارة الخضراء بأسبوع، حتى السادس من شباط/فبراير المقبل. ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد مصادقة لجنتي القانون والدستور والتربية والتعليم عليه.

كذلك مددت الحكومة بأسبوع القيود على التجمعات في الأماكن المغلقة وعدم تجاوز العدد 50 شخصا، والشارة الأرجوانية في المتاجر.

ومددت الحكومة التعليمات التي تلزم العاملين في جهاز التعليم بإظهار الشارة الخضراء وتقضي بإلزام وضع الكمامات في الصفوف حتى 27 شباط/فبراير، بينما تم تمديد تعليمات الشارة الخضراء التي تسري على العاملين في مؤسسات الصحة والرفاه حتى الأول من آذار/مارس المقبل.

وكتب وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، في تويتر إنه "أكرر القول إننا لن نسمح بتمديد الشارة الخضراء بعد 6 شباط/فبراير ولو بثانية واحدة".

وكان طاقم الخبراء لمكافحة فيروس كورونا أومصى أمام وزارة الصحة، الأسبوع الماضي، بعدم تمديد سريان الشارة الخضراء، وقال إنها ليست ناجعة في منع تناقل عدوى متحورة "أوميكرون" في الأماكن المغلقة، واستمرار تنفيذ التعليمات في مؤسسات المجموعات السكانية في خطر.

إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن القيود الحالية ناجعة في منع تناقل عدوى متحورة "دِلتا"، وأن إلغاء الشارة الخضراء قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات بهذه المتحورة.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، بارتفاع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 1069 مريضا، لكن معامل تناقل العدوى انخفض إلى 0.95.

وشُخصت، أمس، 45,258 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ويبلغ عدد مرضى كورونا النشطين حاليا 461,929. وبين المرضى في حالة خطيرة، 241 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

ويرقد في المستشفيات 2647 مريضا بكورونا، بينهم 280 بحالة متوسطة، بينما جاءت إصابة 460,580 شخصا طفيفة. وارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 8658 منذ بداية الجائحة.

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#كورونا
#الحكومة الإسرائيلية
#الشارة الخضراء

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