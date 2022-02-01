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إسرائيل تعتزم تزويد الإمارات بمنظومات إنذار مبكر

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 12:35

إسرائيل تعتزم تزويد الإمارات بمنظومات إنذار مبكر
هرتسوغ وبن زايد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تعتزم إسرائيل تزويد الإمارات بمنظومات للإنذار المبكر من استهداف أراضيها بالصواريخ والقذائف والمُسيرات، بحسب ما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أمس، الإثنين.

وأشار المحلّل العسكري للقناة، ألون بن دافيد، إلى أن إسرائيل تهدف عبر هذه الصفقة إلى تشكيل أساس لبناء "نظام دفاع إقليمي".

ولفت إلى أن إسرائيل يمكنها توظيف هذه الصفقة للحصول مستقبلا على إنذارات عبر هذه المنظومات، من الصواريخ التي قد تنطلق مستقبلا من إيران باتجاه أهداف إسرائيلية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الهجمات المتصاعدة التي يشنها الحوثيون ضد أهداف إماراتية كان آخرها الهجوم الذي استهدف مواقف في أبو ظبي بالتزامن مع أول زيارة يجريها رئيس إسرائيلي إلى الإمارات، الأحد الماضي.

والجمعة الماضي، كشفت تقارير وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضت بيع الإمارات منظومات دفاع جوي، أبرزها "القبّة الحديديّة" و"مقلاع داود".

وأرجع المراسل العسكري لصحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، الرفض إلى الخشية من تسريب معلومات تكنولوجية وعسكرية إلى أطراف أخرى.

وذكر بن دافيد أن "الموساد، الذي عبّد الطريق لاتفاقيّات أبراهام، توسّل أمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتوقف عن النظر إلى هذه الدول كـ’عرب’. هذا شيء آخر".

وتراجعت وزارة الأمن الإسرائيلية عن قرارها عدم بيع الإمارات في عدد من المجالات، مثل السايبر الهجومي، "لكنّها في مجال الدفاع الجوي استمرّت في رفضها"، وفق بن دافيد.

وتوّجهت الإمارات بعد الرفض الإسرائيلي لشراء منظومة دفاع جوي من كوريا الجنوبية، مبنيّة على تكنولوجيا روسية. "وهكذا فوّتت إسرائيل فرصة بيع منظوماتيها – ’القبة الحديديّة’ و’مقلاع داود’ – ونصبها أمام أهداف إيرانية تضرب اليوم الإمارات"، بحسب بن دافيد.

وعلى صلة، كشف الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أمس الإثنين، أن حجم تجارة إسرائيل مع الإمارات بلغ أكثر من مليار دولار.

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#إسرائيل
#الإمارات

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