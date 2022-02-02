العثور على تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد

أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية العثور على "تلوث نفطي" قبالة سواحل البلاد، وقالت الوزارة في بيان، إن طواقمها بالتعاون مع الجهات المختصة، تتابع بقع التلويث النفطي وسبل معالجته.

ووفقا لوزارة البيئة، تم خلال رحلة جوية اكتشاف تلوث نفطي لبقع مختلفة يشتبه في كونها نفطية، وذلك على بعد 20 كلم غربي شواطئ البحر المتوسط قبالة مدينة نتانيا.

وقالت وزارة حماية البيئة إنها أجرت تقييما للوضع للتعرف على المواد.

وفي وقت سابق، تم إجراء تحقيق غربي أسدود، بعد رسالة وردت من نظام مراقبة الأقمار الصناعية الأوروبي للاشتباه في وجود بقعة نفطية قبالة سواحل البلاد، ولكن لم يتم العثور على شيء في هذا التحقيق.

وفي شباط /فبراير من العام الماضي، أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اكتشاف تلوث بيئي وبقع قطران بشواطئ البلاد.

وزعمت الوزيرة الإسرائيلية أن ناقلة نفط خام ترفع العلم الليبي أفرغت حمولتها وسط البحر، وجرفت المواد الملوثة إلى شواطئ البلاد".

وفي أعقاب التلوث، حظرت السلطات الإسرائيلية الدخول إلى جميع الشواطئ بما يشمل جميع الأنشطة من الاستحمام واللياقة البدنية والاستجمام، كما منعت الإتجار في السمك الذي تم اصطياده في البحر الأبيض المتوسط، إلى حين التعرف على أثار الكارثة البيئة على الأحياء المائية.