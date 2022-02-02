  2. إسرائيليات
  3. أخبار

العثور على تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 07:33

العثور على تلوث نفطي قبالة شواطئ البلاد
(توضيحية- أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية العثور على "تلوث نفطي" قبالة سواحل البلاد، وقالت الوزارة في بيان، إن طواقمها بالتعاون مع الجهات المختصة، تتابع بقع التلويث النفطي وسبل معالجته.

ووفقا لوزارة البيئة، تم خلال رحلة جوية اكتشاف تلوث نفطي لبقع مختلفة يشتبه في كونها نفطية، وذلك على بعد 20 كلم غربي شواطئ البحر المتوسط قبالة مدينة نتانيا.

وقالت وزارة حماية البيئة إنها أجرت تقييما للوضع للتعرف على المواد.

وفي وقت سابق، تم إجراء تحقيق غربي أسدود، بعد رسالة وردت من نظام مراقبة الأقمار الصناعية الأوروبي للاشتباه في وجود بقعة نفطية قبالة سواحل البلاد، ولكن لم يتم العثور على شيء في هذا التحقيق.

وفي شباط /فبراير من العام الماضي، أعلنت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية اكتشاف تلوث بيئي وبقع قطران بشواطئ البلاد.

وزعمت الوزيرة الإسرائيلية أن ناقلة نفط خام ترفع العلم الليبي أفرغت حمولتها وسط البحر، وجرفت المواد الملوثة إلى شواطئ البلاد".

وفي أعقاب التلوث، حظرت السلطات الإسرائيلية الدخول إلى جميع الشواطئ بما يشمل جميع الأنشطة من الاستحمام واللياقة البدنية والاستجمام، كما منعت الإتجار في السمك الذي تم اصطياده في البحر الأبيض المتوسط، إلى حين التعرف على أثار الكارثة البيئة على الأحياء المائية.

بودكاست عرب 48

#وزارة جودة البيئة
#سواحل البلاد
#البحر الأبيض
#تلوث نفطي

حوارات

حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل
حوار | التربية والتعليم العربي بين إشكاليات الواقع واستشراف المستقبل

2022-01-29

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحة الإسرائيلية: 60329 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة بتراجع
الصحة الإسرائيلية: 60329 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة بتراجع

2022-02-02

شركة NSO الإسرائيليّة قدّمت رشى لتصل لشبكات المحمول العالميّة
شركة NSO الإسرائيليّة قدّمت رشى لتصل لشبكات المحمول العالميّة

2022-02-02

إسرائيل تجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران بحضور أميركيّ
إسرائيل تجري تدريبات تحاكي هجوما على إيران بحضور أميركيّ

2022-02-01

الأكثر قراءة

تقرير

تقرير "أمنستي": إسرائيل دولة أبارتهايد

2022-02-01
حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

حالة الطقس: أجواء ماطرة وباردة

2022-02-01
تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين بدءا من الثلاثاء

تخفيف تقييدات الشارة الخضراء: لا حاجة لنتيجة سالبة للمسافرين المتعافين بدءا من الثلاثاء

2022-02-01
مناورات بحرية في الخليج بمشاركة إسرائيل ودول عربية وإسلامية

مناورات بحرية في الخليج بمشاركة إسرائيل ودول عربية وإسلامية

2022-02-01
مسؤول أميركي: إيران تقترب من امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية

مسؤول أميركي: إيران تقترب من امتلاك قدرات لصنع أسلحة نووية

2022-02-01