نتنياهو يخضع لعملية حصى المثانة

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، عملية تفتيت حصى المثانة، حيث تمت العملية بالنجاح، فيما يخضع نتنياهو للرعاية الطبية، علما أن صحته جيدة، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عملية تفتيت الحصى في المسالك البولية التي خضعها لها نتنياهو في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس، تكللت بالنجاح.

وقالت إدارة مستشفى هداسا في بيان مقتضب إن "العملية كانت ناجحة، وأنه من المتوقع الإفراج عن رئيس الحكومة السابق نتنياهو، في الساعات المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو، خضع في أيار/مايو 2017، لعملية جراحية لاستئصال الحصى من الكلى، حيث أجريت العملية بتخدير تام لنتنياهو، إذا استمرت قرابة ساعة واحدة، واحتاج نتنياهو لساعتين للإفاقة الكاملة.

وفي العام 2013، أجرى نتنياهو عملية جراحية عاجلة، على أثر فتق في البطن، نقل على أثره إلى المستشفى بعد أن اشتكى من أوجاع في البطن.