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الحكومة تصادق على تعيين غالي بهاراف – ميارا مستشارة قضائية

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 14:47

الحكومة تصادق على تعيين غالي بهاراف – ميارا مستشارة قضائية
اجتماع الحكومة الإسرائيلية (أرشيفية - مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، على تعيين المحامية غالي بهاراف – ميارا مستشارة قضائية للحكومة خلفا لأفيحاي مندلبليت، الذي أنهى مهامه في نهاية الشهر الماضي. وستكون بهاراف – ميارا المرأة الأولى التي تتولى هذا المنصب.

وعملت بهاراف – ميارا 30 عاما في النيابة العامة المدنية في منطقة تل أبيب. وعُينت في العام 2008 في منصب المدعية العامة لمنطقة تل أبيب، وقبل ذلك أقامت وأدارت الدائرة الإدارية في النيابة العامة.

وأنهت في العام 2016 عملها في النيابة وعملت كمستشارة في مكتب محامين خاص. وكانت بهاراف – ميارا المرشحة المفضلة بين سائر المرشحين لمنصب المستشارة القضائية لدى وزير القضاء، غدعون ساعر.

وشملت قائمة المرشحين نائب المستشار القضائي لشؤون القانون الدولي، روعي شايندروف، والمستشار القضائي لوزارة الأمن، إيتاي أوفير.

ورافق اختيار بهاراف – ميارا انتقادات بأن الإجراءات لم تجر بشكل مهني وموضوعي وأنه تم فتح المجال لتعيينها وفقا لأهواء ساعر. وعارض رئيس لجنة التعيينات في المناصب الرفيعة، رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي آشير غرونيس، تعيينها مبررا ذلك بأنها ليست ملائمة للمنصب، وأيد تعيين نائب المستشار القضائي للقانون العام والدستوري، المحامي راز نيزري، الذي اعترض عضوا اللجنة، الوزير الأسبق دان مريدور وعضو الكنيست تسفي هاوزر، على تعيينه في المنصب ولم يكن ضمن قائمة المرشحين، وفي أعقاب ذلك تنحى عن عمله في وزارة القضاء.

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#المستشار القضائي للحكومة
#غالي بهاراف - ميارا
#الحكومة الإسرائيلية

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