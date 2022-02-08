الإمارات: مطالب إسرائيل بحراسة رحلاتها الجوية تخرق سيادتنا

يُجري رئيس شعبة الحراسة في الشاباك مفاوضات مع السلطات الأمنية في الإمارات حول مطالب بحراسة شركات الطيران الإسرائيلية، وصفها مسؤولون إماراتيون بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، حسبما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين اليوم، الثلاثاء.

وبسبب الخلاف بين الجانبين حول هذه القضية، كان هناك تخوف إسرائيلي من توقف كافة الرحلات الجوية بين الدولتين بدءا من اليوم. وقال المسؤولون في الجانبين إن وفد الشاباك وصل إلى الإمارات بشكل عاجل، أول من أمس الأحد، "في محاولة لحل الأزمة". ووافقت السلطات الإماراتية على طلب رئيس شعبة الحراسة في الشاباك بتمديدة فترة المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي.

وجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات كثيرة بين الجانبين من أجل تمديد فترة المفاوضات ومنع تحويل الموضوع إلى "أزمة سياسية واسعة تمسّ باتفاقية السلام بين الدولتين"، وفقا لـ"واللا". وساد تخوف من وقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى الإمارات وغثر ذلك توقف رحلات شركات الطيران الإماراتية إلى إسرائيل أيضا.

الرئيس الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي مطلع الاسبوع الماضي (أ.ب.)

وشارك في هذه الاتصالات عدد من مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، ومسؤولين في وزارة الخارجية الغسرائيلية والشاباك. وقال مسؤول إماراتي إن إحدى المشاكل كانت رسائل مختلفة من مسؤولين إسرائيليين حول أمر أثار سوء تفاهم وصعّد التوتر.

وتدخلت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميراف ميخائيلي، في الموضوع يوم الجمعة الماضي. وأجرت ميخائيلي محادثات مع جهات دولية، تبين منها وجود سوء تفاهم في الاتصالات بين الجانبين بسبب "كثرة القنوات التي تجري الاتصالات من خلالها". وأوضحت ميخائيلي لبينيت، أول من أمس، أن الإماراتيين يريدون العمل مقابل مسؤول إسرائيلي رفيع واحد ومخول بالتحدث حول الموضوع. وإثر ذلك، قرر بينيت أن يتولى مسؤولية هذا الموضوع رئيس الشاباك، رونين بار، وضباط الشاباك.

وبحسب التقرير، فإن مسؤولين في الإمارات أشاروا إلى أن الخلاف حول حراسة الرحلات الجوية الإسرائيلية معروفة منذ سنة كاملة، وأن إسرائيل ماطلت في هذا الموضوع ورفضت تليين مطالبها. وأوضح مسؤولون إماراتيون لرئيس الشاباك، في الأيام الأخيرة، أن "المطالب الأمنية الإسرائيلية هي بمثابة انتهاك للسيادة الإماراتية في مطار دبي، وقد تلحق ضررا بعمل المطار" الذي يمر من خلاله عشرات ملايين المسافرين.

وأضاف التقرير أن الإماراتيين شعروا بإهانة بعد أن قال ضباط الشاباك لهم إن جميع دول العالم توافق على مطالب الحراسة الإسرائيلية. وطلب الإماراتيون أمثلة على ذلك، وتبين لهم بعد تدقيق أجروه بنفسهم أن ادعاءات الشاباك ليست دقيقة، الأمر الذي مس بالثقة بين الجانبين.

وتتواصل اليوم المحادثات التي يجريها وفد الشاباك في دبي، ومن غير الواضح ما إذا سيتوصل الجانبان إلى حل، وسط تخوف لدى الجانبين من أن عدم التوصل إلى حل سيقود إلى أزمة سياسية.