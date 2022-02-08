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بينيت: إسرائيل تشهد ارتفاعا في حدة التهديدات البحرية

تاريخ النشر: 08/02/2022 - 19:34

بينيت: إسرائيل تشهد ارتفاعا في حدة التهديدات البحرية
بينيت (مكتب الصحافة الحكومي)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تشهد "خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا في حدة التهديدات على الساحة البحرية".

واعتبر بينيت، خلال جولة لقاعدتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية في حيفا وعتليت، أن هذه التهديدات المتصاعدة على الساحة البحرية والممرات الملاحية والطرق التجارية، لا تستهدف إسرائيل فحسب وتشكل تحديا كبيرا".

وأوضح أنه "يتشكل تعاون إستراتيجي مع الولايات المتحدة من خلال المناورات البحرية المشتركة وكذلك مع غيرها من أصدقائنا في هذه المنطقة".

وأضاف بينيت، في بيان، أنه" رأيت هنا (في القاعدتين البحريتين) قدرات عملياتية لا تُرى إلا في الأفلام، فضلاً عن قدرات إستراتيجية مهمة ستوفر لإسرائيل الحماية لسنوات قادمة".

ووصف بينيت صفقة الغواصات الجديدة التي أبرمتها إسرائيل مع شركة "تيسنكروب" الألمانية بدعم من الحكومة الألمانية بأنها "عملية شراء إستراتيجية تخدم أمن إسرائيل لسنوات".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي، شارك مطلع الشهر الجاري، في أكبر مناورات بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر يطلق عليها IMX-22، وتجمع بين 60 دولة تشمل دولا عربية وإسلامية.

وشارك في هذه المناورات مصر والأردن والإمارات والبحرين التي تجمعها علاقات تطبيع رسمية مع تل أبيب، كما ضمت المناورات دولا أخرى، ليست لها علاقات رسمية مع إسرائيل، منها بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعُمان وباكستان والسعودية والصومال واليمن.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شاركت إسرائيل إلى جانب الإمارات والبحرين، في مناورة نُظمت من قبل القوات البحرية الأميركية، في البحر الأحمر.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد قررت نقل إسرائيل من منطقة نفوذ قيادة الجيش الأميركي في أوروبا إلى نفوذ قيادة المنطقة الوسطى، التي تشمل الدول العربية.

جاء ذلك في أعقاب توقيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى، برعاية أميركية، الأمر الذي سهّل من تنظيم مناورات مشتركة بمبادرة هذه القيادة، بمشاركة إسرائيل جيوش عربية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تسلمت القيادة المنطقة الوسطى الأميركية، رسميا، المسؤولية عن علاقة الجيش الأميركي مع إسرائيل، بهدف "تعزز العلاقة الدفاعية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وتوفير الفرص لتعميق التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والعديد من شركاء القيادة الأميركية في المنطقة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الأميركي.

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#رئيس الحكومة الإسرائيلية
#نفتالي بينيت
#تهديدات بحرية
#تمرين مشترك

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