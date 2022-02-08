كورونا بالبلاد: 46 وفاة و43852 إصابة بالفيروس الإثنين

توفي 46 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما شخصت 43852 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بالوفيات والتراجع الطفيف بالإصابات، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.

ومنذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباحا شخصت 4730 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك ارتفعت الإصابات النشطة إلى 318291 إصابة.

وبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن تفشي الفيروس بالبلاد في آذار/مارس 2020، نحو 3262672 إصابة، فيما ارتفعت وفيات كورونا إلى 9226 حالة وفاة، بعد وفاة 46 مصابا كورونا، أمس الإثنين.

ورغم انخفاض المنحنى الوبائي والتراجع الطفيف بالإصابات والعدوى، بيد أن الإصابات التي بحاجة إلى تسرير تواصل الارتفاع.

ويرقد في مستشفيات البلاد 2687 مصابا، بينهم 1161 مصابا بحالة خطيرة و355 مصابة بحالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 288 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبظل بوادر انحسار الموجة الخامسة للوباء، كثفت وزارة الصحة وبالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات كورونا في محطات الفحص المتنقلة.

وأخذت، أمس الإثنين،181947 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا أظهرت النتائج أن 24.1% منها موجبة في مؤشر لتراجع نسبة الفحوصات الموجبة التي تجاوزت الـ30% في الأسبوع الماضي.

وخلال الأسبوع الأخير، شخصت 336204 إصابات جديدة بكورونا، بينما سجلت 1134 إصابة خطيرة، فيما توفي 282 مصابا تأثرا بإصابتهم بالفيروس.