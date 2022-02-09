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الصحة الإسرائيلية: تراجع موجة كورونا الخامسة بطيء

تاريخ النشر: 09/02/2022 - 15:26

الصحة الإسرائيلية: تراجع موجة كورونا الخامسة بطيء
مركز تطعيم بجرعة رابعة ضد كورونا في القدس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال مسؤول رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، إنه يتوقع أن يكون تراجع موجة فيروس كورونا الخامسة بطيئا، ولفت إلى أن معدل الوفيات من جراء الإصابة بكورونا في هذه الموجة مرتفعة، لكن التقديرات في المعطيات النهائية ستكون أدنى من الموجات السابقة، حسبما نقلت عنه هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان".

ورأى مسؤول رفيع آخر في الوزارة، وفقا لـ"كان"، أن موجة كورونا الخامسة لن تكون الأخيرة وأنه ينبغي الاستعداد لموجة سادسة، ليس معروفا متى سيبدأ انتشارها. وقال إن تزايد انتشار الفيروس متعلق بعدة أمور، بضمنها نشوء متحورات جديدة محتملة وبمخاطر أن الذي اصيب بعدوى "أوميكرون" سيصاب بعدوى متحورات جديدة مرة أخرى.

وأكتشفت أمس ولأول مرة وجود طفرة "أوميكرون" BA.2 في الصرف الصحي، الأمر الذي من شأنه أن يدل على أن هذه الطفرة باتت منتشرة أكثر من التقديرات السابقة. ويخشى المسؤولون في وزارة الصحة من أن انتشار هذه الطفرة سيبطئ وتيرة تراجع انتشار كورونا.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن 50 مريضا بكورونا توفوا أول من أمس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9303 منذ بداية الجائحة.

ويرقد في المستشفيات 1164 مريضا بحالة حرجة، بينهم 273 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. وتراجع معامل تناقل العدوى إلى 0.79.

وفي هذه الأثناء، تدرس وزارة الصحة استئجار خدمات شركة لمراقبة نوعية فحوصات كورونا، بعدما تبين أن قسما منها بنوعية متردية ويتم بيعها في مئات الحوانيت.

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#كورونا
#موجة خامسة
#موجة سادسة
#طفرة ba.2
#الصحة الإسرائيلية

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