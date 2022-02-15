توصّلت وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارتها في كييف لاتفاق، صباح اليوم الثلاثاء، مع مؤسسات أكاديمية أوكرانية، يُسمح بموجبه، مواصلة الطلاب دراستهم عن بُعد دون تقييدات وعقوبات عليهم.

وجرى الاتفاق مع 6 مؤسسات أكاديمية كُبرى ومركزية وهم: الأكاديمية الطبية (كييف)، الجامعة الطبية في خاركوف، الأكاديمية الطبية في دنيبرو، الجامعة الحكومية للطب في أوديسا، الأكاديمية الطبية في بوطوفا، الأكاديمية الطبية في فينسا.

ويُشار إلى أن 2000 طالب من البلاد يدرسون في هذه الجامعات، مما يمكنهم مواصلة التعلّم عن بعد، بعد عودتهم إلى البلاد في حالة قرروا العودة.

ويدرس الطلبة غالبا، الطب العام والأسنان والبيطرية، وكانوا يتخوفون العودة إلى البلاد أو البقاء في أوكرانيا، بسبب رفض الجامعات منظومة التعليم عن بُعد.

حتى قبل هذا الاتفاق، كان قد عاد عدد من الطلاب العرب إلى البلاد، خشية من اجتياح روسي لأوكرانيا.

وأصدرت لجنة الاستثناءات الوزارية الإسرائيلية، المشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الصحة وسلطة السكان والهجرة، موافقة على منح إعفاء من فحوصات كورونا قبل العودة إلى البلاد من أوكرانيا.

وجاء في بيان مقتضب صدر عن اللجنة، اليوم الثلاثاء، أنه "سيتمّ منح الإعفاء لمن يسافرون على متن رحلات طارئة من أوكرانيا لإخلاء ونقل السكان وغيرهم من المسافرين الذين سيُقرّر إحضارهم إلى البلاد، علمًا أن الإعفاء خاضع لتعبئة تصريح صحّي".

وأضافت اللجنة أن "على العائدين ضرورة إجراء فحص PCR في مطار بن غوريون. والإعفاء ساري المفعول حتى 21/2/2022".

وفي وقت سابق، توجه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس كتلة القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، برسالة مستعجلة إلى وزير الخارجية، يائير لبيد، مطالبا إياه بتحمل المسؤولية تجاه المواطنين المتواجدين في أوكرانيا، وخصّ بالذكر مئات الطلاب الذين يدرسون في الجامعات والمدن المختلفة هناك.