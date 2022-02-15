وفد تركي رفيع يزور إسرائيل للتحضير للقاء إردوغان وهرتسوغ

يزور وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل، خلال الأسبوع الحالي، في إطار التحضيرات لزيارة متوقعة للرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، إلى تركيا ولقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، للتباحث في العلاقات بين الدولتين، حسب بيان مشترك صادر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم، أن هرتسوغ سيزور تركيا في التاسع والعاشر من آذار/ مارس المقبل. وبحسب موقع "واينت" الإلكتروني، فقد عبّر مسؤول إسرائيليون عن تحسب من أن تؤثر الأحداث في الشيخ جراح في القدس المحتلة على هذه الزيارة.

وقبل زيارته تركيا، سيقوم هرتسوغ بزيارتين خاطفتين إلى اليونان وقبرص بهدف طمأنتهما بأن تحسين العلاقات مع تركيا لن يكون على حساب علاقات إسرائيل معهما.



فلسطينيون يتصدون للمستوطنين في الشيخ جراح، أول من أمس (عرب 48)

ويضم الوفد التركي مستشار إردوغان والمتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، ونائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال.

وسيلتقي المسؤولان التركيان في إسرائيل مع مدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز، ومدير عام ديوان رئيس الدولة، أيال شويكي، ومسؤولين آخرين في الخارجية وديوان الرئيس.

وتأتي زيارة الوفد التركي بعد زيارة أوشفيز لتركيا، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، التي بدأت خلالها المحادثات حول زيارة هرتسوغ والعلاقات بين الدولتين.

وأعلن إردوغان، قبل نحو أسبوعين، أن هرتسوغ، سيزور تركيا أواسط آذار/ مارس المقبل، كما جرت دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، إلى المشاركة في منتدى أنطاليا للدبلوماسية، الذي سيعقد بين 11 – 13 آذار/مارس المقبل.

ومطلع الأسبوع الماضي، اتصل هرتسوغ هاتفيا بإردوغان بذريعة الإطمئنان عليه بعد إصابة الأخير بفيروس كورونا، وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ "تمنى الشفاء التام لإردوغان بعد إصابته، فيما قدم الرئيس التركي الشكر لنظيره الإسرائيلي على اهتمامه بصحته".